ميسي والأرجنتين يُحيان ذكرى مارادونا بتمثال عملاق قبل لقاء تشيلي
استغل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي لقاء تشيلي في أرضه بتصفيات المونديال المقبل من أجل تكريم الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.
مارادونا رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي بعد تعرضه لسكته قلبية في منزله وفشل الجهاز الطبي في إنعاشه.
كيف كرم ميسي ورفاقه مارادونا مساء الخميس؟
كشف ميسي وبقية اللاعبين عن تمثال عملاق لمارادونا أمام ملعب "مادري دي كويدادس" الذي استضاف اللقاء البارحة.
اللاعبون دخلوا ملعب المباراة بقمصان جميعها تحمل الرقم 10، وعلى صدرها كُتب "1960-حتى النهاية" للإشارة لإرثه الذي لا نهاية له.
ماذا حدث في اللقاء بين الأرجنتين وتشيلي؟
تعادل الفريقان بهدف لكل جانب في المباراة التي أُقيمت ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقبلة بقطر.
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ميسي سجل أولاً من علامة الجزاء، ولكن مهاجم إنتر أليكسيس سانشيز عادل النتيجة للضيوف.
التعادل يعني بلوغ الأرجنتين النقطة 11 في المركز الثاني بالترتيب خلف البرازيل، بينما حصدت تشيلسي نقطتها الخامسة من خمس مباريات.
ماذا قال ميسي عقب المباراة؟
القائد علق على تكريم الأسطورة مارادونا: "كانت مباراة مهمة للغاية كونها الأولى في عدم وجود دييجو مارادونا".
وأضاف: "نعرف ماذا كان يعني المنتخب الوطني له، ونعرف أنه كان حاضراً معنا".