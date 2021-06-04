ميسي والأرجنتين يُحيان ذكرى مارادونا بتمثال عملاق قبل لقاء تشيلي

المباراة انتهت بالتعادل

استغل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي لقاء تشيلي في أرضه بتصفيات المونديال المقبل من أجل تكريم الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

مارادونا رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي بعد تعرضه لسكته قلبية في منزله وفشل الجهاز الطبي في إنعاشه.

كيف كرم ميسي ورفاقه مارادونا مساء الخميس؟

كشف ميسي وبقية اللاعبين عن تمثال عملاق لمارادونا أمام ملعب "مادري دي كويدادس" الذي استضاف اللقاء البارحة.

#SelecciónMayor La Selección @Argentina participó del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubrió una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona 🇦🇷 pic.twitter.com/26naKUUKne — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 3, 2021

اللاعبون دخلوا ملعب المباراة بقمصان جميعها تحمل الرقم 10، وعلى صدرها كُتب "1960-حتى النهاية" للإشارة لإرثه الذي لا نهاية له.

Every Argentina player wore a tribute shirt for Diego Maradona before their match 🇦🇷



1960-∞ ❤️ pic.twitter.com/0hmWR9EJZy — Goal (@goal) June 4, 2021

ماذا حدث في اللقاء بين الأرجنتين وتشيلي؟

تعادل الفريقان بهدف لكل جانب في المباراة التي أُقيمت ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقبلة بقطر.

ميسي سجل أولاً من علامة الجزاء، ولكن مهاجم إنتر أليكسيس سانشيز عادل النتيجة للضيوف.

التعادل يعني بلوغ الأرجنتين النقطة 11 في المركز الثاني بالترتيب خلف البرازيل، بينما حصدت تشيلسي نقطتها الخامسة من خمس مباريات.

ماذا قال ميسي عقب المباراة؟

القائد علق على تكريم الأسطورة مارادونا: "كانت مباراة مهمة للغاية كونها الأولى في عدم وجود دييجو مارادونا".

وأضاف: "نعرف ماذا كان يعني المنتخب الوطني له، ونعرف أنه كان حاضراً معنا".

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