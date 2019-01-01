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الدوري الإنجليزي الممتاز

نيمار ومورينيو ينضمان لكريستيانو رونالدو كسفراء دازون

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Getty/Goal
النجم البرازيلي ينضم في صفقة مليونية

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلنت شبكة دازون التلفزيونية عن انضمام كلاً من النجم البرازيلي نيمار والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لصفوفها كسفراء حول العالم، لينضما لمهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

وتعمل دازون على التوسع في الأسواق العالمية بعد البداية في إيطاليا والانطلاق إلى إسبانيا، اليابان، ألمانيا، سويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم الكشف عن رونالدو كأول السفراء في أغسطس الماضي بعد انضمامه ليوفنتوس، وانضم له نيمار في صفقة لعدة سنوات علق عليها البرازيلي قائلاً: "البرازيل تزرع فيك حب الكرة والرياضة".

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وأضاف: "البرازيليون يشجعون فرقهم ولاعبيهم بجنون، دازون تملك نفس الحماسة للرياضة وتريد جعلها متوفرة للجميع للاستمتاع بها".

مورينيو هو الآخر علق على انضمامه قائلاً: "يعجبني صراحتهم في المجال الرياضي وأنا متحمس للتواصل مع العالم الكروي عن طريقهم".

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البرتغالي كان قد أجرى لقاءاً حصرياً مع دازون تحدث فيه عن إيدن هازارد: "طموح إيدن هو من سيحدد إذا كان سيمضي مشواره كله في تشيلس أم ينتقل لريال مدريد، يمتلك المهارة للعب للأخير والشخصية".

رئيس دازون سايمون دينيير علق على انضمام النجوم قائلاً: "هذا فجر عصر جديد في الرياضة الإسبانية ونحن جاهزون للتغيير وسنقدم طرقاً أفضل لنقل الأحداث الرياضية".

وتغطي دازون عدة بطولات كبرى مثل البريميرلينج، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، الدوري والكأس في إيطاليا، وبطولات UFC للقتال.

 
 

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