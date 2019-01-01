ريفالدو: باريس أعطى ريال مدريد درساً في كرة القدم

بعد انتصار الفريق الفرنسي بثلاثية نظيفة على نظيره الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد النجم البرازيلي ريفالدو، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أعطى نظيره الإسباني ريال مدريد درساً لن ينساه.

باريس نجح في الفوز على ريال بثلاثية نظيفة مساء أمس الأربعاء، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

الهدفان الأول والثاني سجلهما الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بينما أحرز توماس مونييه الثالث في شباك الميرينجي.

ريفالدو قال عن رأيه في المباراة:"زيدان لديه الكثير من العمل لاستعادة مستوى الفريق الفائز بدوري الأبطال معه 3 مرات متتالية".

وأضاف:"باريس لعب مباراة ممتازة جداً، كان درساً كروياً ومستوى رائع يجعلهم من المرشحين للفوز بالبطولة".

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هل اختار زيدان الوقت المناسب للعودة إلى ريال مدريد؟

وتابع:"ريال عانى بعض الغيابات مثل القائد سيرجيو راموس، ولكن خط الوسط تأثر بشكل كبير لعدم وجود الجودة الكافية".

وخلال حديثه شدد البرازيلي على ضرورة دخول المدرب زين الدين زيدان لسوق الانتقالات الشتوية في يناير، من أجل تدعيم صفوف فريقه للمنافسة على البطولات.