تلميحات جديدة عن مستقبله مع الهلال! .. نيمار يكشف هدفه الكبير

الهلال لم يستفد من نيمار حتى الآن..

كشف نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن "هدفه الأكبر" خلال الفترة الحالية من مسيرته الكروية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو؛ وبعقد لمدة موسمين، حتى نهاية بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومنذ الانضمام للزعيم الهلالي.. شارك النجم البرازيلي في 7 مباريات رسمية فقط، وذلك بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"، ثم معاناته من "تمزق في العضلة الخلفية" مؤخرًا؛ لتخرج أنباء تؤكد على رغبة النادي السعودي في الاستغناء عنه، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"، وهو ما نفاه والد اللاعب.

GOAL

وفي هذا السياق.. أعلن نيمار في حوار مع شبكة "RMC"، سيذاع بالكامل يوم الأحد القادم، أن هدفه الأكبر الآن هو استعادة مستواه؛ من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع المكسيك وكندا.

وقال نجم الزعيم الهلالي: "كأس العالم هو هدف جميع اللاعبين.. ظهرت في العرس المونديالي (3 مرات)؛ وأريد بالتأكيد المشاركة مع منتخب البرازيل للمرة الرابعة، في نسخة عام 2026".

وأوضح نيمار أن استعادة كامل مستواه الفني والبدني، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، سيكون مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ في تأكيد صريح على استمراره مع العملاق السعودي، سواء لنهاية عقده في صيف 2025، أو التجديد لعامٍ آخر حتى موعد هذا العرس المونديالي.

وشدد نيمار دا سيلفا جونيور البالغ من العمر 32 سنة، على أنه يجب أن يركز على هذا الهدف، وأن يستعد جيدًا مع فريقه الهلال؛ من أجل تحقيقه.

جدير بالذكر أن نيمار لعب 13 مباراة مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، في 3 نسخ ببطولة كأس العالم "2014، 2018 و2022"؛ حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين، دون أن يحقق اللقب - حتى الآن -.