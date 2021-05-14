رسميًا .. إيقاف نيمار من قبل الاتحاد الفرنسي واللاعب: يا لها من فوضى!

لاعب باريس سان جيرمان يسخر من قرار لجنة الانضباط

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا اليوم الجمعة، إيقاف البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب باريس سان جيرمان، عن المشاركة في نهائي كأس فرنسا.

رفاق النجم البرازيلي من المقرر أن يواجهوا موناكو في 19 من الشهر الجاري، في نهائي الكأس، بعدما كانوا قد تأهلوا عن طريق الفوز أمام مونبلييه في ركلات الترجيح بنتيجة 6-5، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

نيمار أعرب عن غضبه من قرار لجنة الانضباط، إذ انتقد القرار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، واصفًا الأمر بـ"الفوضى".

كيف علق نيمار على القرار؟

عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، كتب نيمار باللغة البرتغالية: "أريد أن أعرف الشخص الذي يضع قوانين الإنذارات في فرنسا، هذا الشخص يستحق التصفيق حقيقةً، يا لها من فوضى!".

وصاحب البرازيلي رسالته برموز تعبيرية ساخرة من القرار وتصفيق، مع بعد التعبيرات الصادمة.

لماذا أصدرت لجنة الانضباط قرار الإيقاف؟

نيمار لم يشارك في لقاء نصف النهائي سواء في الدقيقة 86، لكنه خلال هذه الدقائق حصل على بطاقة صفراء، تسببت في إيقافه لتراكم البطاقات.

وبعد اللقاء، كان قد علق اللاعب: "ألعب خمس دقائق، ارتكب خطأ ثم أحصل على بطاقة صفراء من الحكم دون أي تفكير، شكرًا له لحرماني من المباراة النهائية، أرى أن قراره جاء لسبب شخصي".

ماذا يفعل سان جيرمان دون نيمار؟

شارك صاحب الـ29 عامًا، في 29 مباراة بمختلف البطولات مع فريقه في الموسم الجاري، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع عشرة آخرين.

نيمار غاب عن بي إس جي في هذا الموسم في 25 مباراة، خسر فريقه منها 4 لقاءات، وتعادل في 3، بينما فاز في 18 مباراة.

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