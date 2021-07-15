نيدفيد يكشف مستقبل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

نيدفيد يتحدث عن مستقبل كريستيانو وقدوم لوكاتيللي

تحدث نائب رئيس يوفنتوس وأسطورة الفريق، بافل نيدفيد عن مستقبل كريستيانو رونالدو داخل النادي الإيطالي في الموسم المقبل.

ولم يعط النجم البرتغالي حتى الآن أي إشارات حول رحيل محتمل، لكن الشائعات في وسائل الإعلام الإيطالية تواصل ربطه بأندية أوروبية أخرى.

ماذا قال نيدفيد عن مستقبل كريستيانو؟

قال اللاعب التشيكي السابق في تصريحات لشبكة DAZN: "لم يخبرنا أحد من طرف كريستيانو رونالدو أنه يريد الرحيل، أتوقعه معنا، وننتظر عودته من العطلة يوم 25 يوليو".

ووفقاً لموقع "فوتبول إيطاليا" فإن نيدفيد قد طمأن مشجع كان يسأل عن مستقبل كريستيانو رونالدو خارج بوابات النادي وأجابه: "إنه قادم إنه قادم".

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وبخصوص ربط السيدة العجوز بلاعب خط الوسط مانويل لوكاتيللي، قال نيدفيد: "سيكون هناك وقت للحديث عن هذا، لم نكن نريد إزعاجه خلال بطولة اليورو".

يذكر أن لوكاتيللي جذب اهتمام أرسنال أيضًا، وضع الفريق الإنجليزي أفضل عرض على الطاولة لساسولو، لكن النجم الإيطالي يريد الانتقال إلى يوفنتوس.

وبدأ نادي يوفنتوس الاستعدادات للموسم الجديد حيث توافد العديد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإدارة، استعدادً للموسم المقبل وبدأ رحلة استعادة اللقب الغائب عنهم لصالح فريق انتر.

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