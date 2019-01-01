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دوري الخليج العربي

نيجريدو جاهز لقيادة هجوم النصر أمام شباب الأهلي

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يلتقي النصر أمام شباب الأهلي لحساب الجولة 24 لدوري الخليج العربي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد نادي النصر الإماراتي جاهزية اللاعب الدولي الإسباني الفارو نيجريدو للمشاركة مع الفريق في مباراة الفريق المُقبلة أمام نادي شباب أهلي دبي.

ويلتقي النصر أمام شباب الأهلي لحساب الجولة 24 لدوري الخليج العربي والتي تُقام يوم الجمعة المُقبل.

وأبلغ الجهاز الطبي بنادي النصر جاهزية اللاعب للمشاركة بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الكتف.

وانتظم اللاعب الإسباني في تدريبات النصر استعداداً لمباراة الديربي بعد غيابه عن الجولة الماضية أمام بني ياس كما افتقده العميد أمام الوحدة والإمارات.

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 يُذكر أن النصر كان قد تمكن من تحقيق 3 انتصارات على الوحدة والإمارات وبني ياس في دوري الخليج العربي في غياب نيجريدو هداف الفريق بـ15 هدفاً.

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