ثورة في حراسة المرمى .. نوير وشتيجن في الطريق للرحيل

هل نرى حارسي المانشافت في أندية جديدة الموسم المقبل؟

تحدثت تقارير في ألمانيا عن ثورة محتملة فيما يخص حراسة المرمى في أوروبا بسبب الرحيل المحتمل لمانويل نوير عن بايرن ميونخ، وكذلك مارك أندري تير شتيجن من برشلونة.

وينتهي عقد نوير مع الفريق البافاري في 2021، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتمديده بسبب رغبة قائد الفريق في عقد طويل الأمد رغم بلوغه الرابعة والثلاثين.

في نفس السياق، لم يتوصل تير شتيجن وبرشلونة لصفقة تسمح للنادي الكتالوني بتأمين حارسه الذي ينتهي عقده هو الآخر بحلول 2022، مما أثار اهتمام عديد الأندية به.

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"بيلد" نشرت تقريراً أوضحت فيه أن نوير قد يغادر بنسبة كبيرة الصيف المقبل إذا لم يتم تجديد عقده، وأنها علمت من مصادرها أن تشيلسي هو أكبر المهتمين بخدماته.

بايرن ميونخ يعرض ألابا للحصول على ساني

الصحيفة الألمانية أشارت أن مدرب البلوز فرانك لامبارد ليس مقتنعاً بالشاب كيبا أريزابالاجا، والذي دفع ناديه 80 مليون يورو، قبل قرابة عامين لضمه، ولهذا قد يتحرك نحو الحارس الألماني.

واستعرضت الصحيفة الأندية التي قد تبدي اهتماماً بضم نوير حال قرر الرحيل، وتوصلت أن تشيلسي هو النادي الأقرب، المعلومة التي أكدت أنها ليست مجرد تكهنات.

في المقابل، أكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ وضع على رأس أولوياته تير شتيجن ليكون معوضاً لنوير حال رحل الأخير، وأنه قد يدخل على الخط الصيف المقبل إذا استمر تعثر المفاوضات مع برشلونة.

يذكر أن بايرن ميونخ كان قد أعلن ضم أليكساندر نوبل، حارس شالكه، الصيف المقبل مجاناً بعد أن فشل الطرفان في التوصل لاتفاق لتمديد عقد اللاعب الشاب.