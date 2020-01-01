بايرن ميونخ يعرض ألابا للحصول على ساني

صفقة تبادلية تلوح في الأفق الصيف القادم

يحاول نادي بايرن ميونخ الألماني، بذل كل ما لديه من أجل التعاقد مع ليروى ساني جناح مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جناح سيتي كان من الأهداف الرئيسية للبافاري الصيف الماضي، ولكن تعرضه لإصابة قوية ببداية الموسم، تسببت في تعطل المفاوضات لوقت آخر.

صحيفة "بيلد" الألمانية، كشفت عن قيام بايرن بعرض ظهيره الأيسر ديفيد ألابا، في صفقة تبادلية لإقناع سيتي بالتخلي على خدمات ساني.

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ويطمح بايرن في استغلال تعطل المفاوضات بين سيتي والجناح الألماني على التوقيع على عقد جديد، مع انتهاء عقده الحالي في يونيو 2021.

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وعلى الجانب الآخر تأتي رغبة ألابا في الرحيل عن بايرن بحثاً عن فرصة جديدة، مناسبة جداً لسيتي الذي يعاني بمركز الظهير الأيسر، لصعوبة الاعتماد على أوليكسندر زينششينكو وهبوط مستوى بنجامين ميندي.

ومن المتوقع أن يعرض بايرن مقابل مادي إضافي مع ألابا، لضم ساني الذي يعتبر على رأس الخطة الرئيسية للنادي الألماني لإعادة ترتيب صفوفه استعداداً للموسم الجديد.