نوح الموسى × جمال باجندوح ... من الأفضل بينهما؟

الثنائي السعودي وجهًا لجه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

المقارنات جزء لا يتجزأ من النقاشات حول كرة القدم، واليوم نُقارن بين لاعبي وسط سعوديين، نوح الموسى لاعب الأهلي وجمال باجندوح من الاتحاد.

وسيلعب الأهلي ضد الاتحاد في ديربي جدة مساء الجمعة القادم، وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة رغم وضع الاتحاد الصعب هذا الموسم وكفاحه للهروب من الهبوط.

براد جونز × فاروق بن مصطفى .. من هو حارس المرمى الأفضل؟

ويلعب باجندوح مع الاتحاد منذ صعد من فريق الشباب للفريق الأول عام 2014، فيما انضم الموسى للأهلي قادمًا من الفتح الصيف الماضي وهذا هو موسمه الأول في الفريق، ويلعب الثنائي في خط الوسط.

ولعب باجندوح 11 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، صنع خلالها هدف واحد ولم يُسجل، فيما تمكن نوح الموسى من إحراز هدف واحد خلال 14 مباراة في البطولة.

إليكم المزيد من الأرقام الخاصة باللاعبين ..

ونجح الموسى في استعادة الكرة لصالح فريقه 77 مرة هذا الموسم، فيما نجح باجندوح 54 مرة.

وعلى صعيد المراوغات، يتمتع لاعب الأهلي بقدرات أفضل، إذ نجح في 7 مراوغات من 9 محاولات بنسبة نجاح 78%، فيما لم ينجح لاعب الاتحاد إلا بمراوغتين من أصل 6 محاولات وبنسبة نجاح لم تتخطى الـ33%.

ولا يميل اللاعبان لدخول منطقة الجزاء كثيرًا، إذ لم يلمس باجندوح الكرة داخل منطقة جزاء المنافس سوى مرة واحدة، فيما كان نصيب الموسى 3 لمسات فقط.

ولم يُسدد اللاعبان أي تسديدة بالرأس على المرمى أو حتى خارجه، فيما نجح الموسى في قطع تمريرة المنافس 16 مرة مقابل 13 للاعب الاتحاد.

وأخيرًا خاض الموسى صاحب الـ28 عامًا 117 مواجهة مباشرة حسم 66 منها لصالحه بنسبة نجاح وصلت إلى 56%، فيما خاض باجندوح صاحب الـ26 عامًا 64 مواجهة مباشرة نجح في الفوز بـ39 منها بنسبة نجاح وصلت إلى 61%.