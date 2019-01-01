براد جونز × فاروق بن مصطفى .. من هو حارس المرمى الأفضل؟

مقارنة مطلوبة قبل مواجهة النصر مع الشباب المهمة في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

المقارنات جزء لا يتجزأ من أي نقاش حول كرة القدم، هذا الأفضل .. لا بل هذا .. لا بل هو لاعب ثالث! اليوم نقارن بين حارسي مرمى في الدوري السعودي، براد جونز حامي عرين النصر وفاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب.

ويلتقي الفريقان ضمن الجولة الـ22 من البطولة مساء الخميس القادم، وقد بدأ بن مصطفى مسيرته مع الشباب بداية موسم 2017-2018 ويعيش حاليًا موسمه الثاني مع الفريق، فيما كان النصر قد ضم براد جونز الصيف الماضي ويعيش موسمه الأول مع الفريق.

لعب بن مصطفى جميع مباريات دوري المحترفين مع الشباب، فيما غاب جونز عن 4 مباريات ولعب لمدة دقيقة واحدة فقط في خامسة، 2 منهم نتيجة الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الأهلي و2 فضل المدرب إبعاده عنهما بعدما ظهر متأثرًا بإصابته أمام الوحدة.

ويمتلك حارس المرمى التونسي أفضلية واضحة في أرقامه، إذ لم يقبل سوى 13 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، فيما استقبلت شباك حارس المرمى الأسترالي 12 هدفًا في عدد أقل من المباريات وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

جونز يتمتع برقم ممتاز وهو عدم قبوله لأي هدف من خارج منطقة الجزاء، أي أن التسديدات البعيدة سلاح لم يجد نفعًا مع الحارس صاحب الـ36 عامًا، وقد تعرض لـ15 تسديدة على مرماه من خارج المنطقة تصدى لهم جميعًا بنسبة نجاح بلغت 100%.

5 أرقام مرعبة للمنتخب السعودي من دوري المحترفين

بن مصطفى على الجانب الآخر استقبل هدفين فقط من خارج المنطقة و11 آخرين من داخلها، وقد تصدى لـ28 تسديدة من خارج منطقة الجزاء بنسبة نجاح بلغت 93% وهي نسبة ممتازة بالطبع لصاحب الـ29 عامًا.

بشكل عام، تصدي بن مصطفى لـ61 تسديدة على مرماه بنسبة نجاح بلغت 82%، فيما تصدى جونز لـ35 تسديدة بنسبة نجاح بلغت 74%.

وتعرض صاحب الـ22 مباراة مع منتخب تونس لاختبار ركلات الجزاء مرة واحدة فقط وفشل به، فيما تعرض صاحب الـ6 مباريات مع الكنغر الأسترالي لـ4 ركلات جزاء وأيضًا فشل بهم جميعًا، إذ استقبل 3 أهداف وأضاع المهاجم واحدة.

وفيما يخص اللعب كليبرو الدفاع أو آخر مدافع لقطع الكرة وإفساد هجمة المنافس، أظهر جونز نجاحًا مبهرًا في هذه النقطة بنجاحه في 5 لقطات من 5 بنسبة نجاح 100%، فيما نجح بن مصطفى في 4 محاولات من 6 بنسبة نجاح بلغت 66%.

باعتقادكم، من الأفضل بين اللاعبين؟ من الذي سيلعب الدور الأهم والأكثر حسمًا في المباراة التي قد تُغير موسم الفريقين؟