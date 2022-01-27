نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، الموعد، القنوات الناقلة والجوائز المالية

تستضيف الكاميرون خلال شهر يناير الجاري كأس أمم إفريقيا 2021، والتي كانت مهددة بالتأجيل أو الإلغاء بسبب تفشي المتحور الجديد أوميكرون، ولكن الاتحاد الكاميروني بقيادة رئيسه الجديد الأسطورة صامويل إيتو، أصر على إقامتها في موعدها.

ربما شابت نسخة 2021 الكثير من الشوائب في مقدمتها التنظيم السيئ، لكنها في الوقت نفسه شهدت مباريات أقل ما توصف بالممتعة، وكانت السمة الغالبة هي الأهداف التاريخية.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

المفاجأة الأكبر في الكان هذا العام كان خروج منتخب الجزائر من دور المجموعات، بعدما كان بطلًا للنسخة الماضية بمصر وبعد سلسلة طويلة من اللا هزيمة انتهت على يد غينيا الاستوائية ببطولة الكاميرون.

وبكل تأكيد فإن مستوى الترقب قد ارتفع للغاية مع انتظارنا للتعرف على بطل هذه النسخة الاستثنائية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونستعرض معكم في التقرير التالي عبر "جول" كافة المعلومات المتعلقة بالمباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ما هو موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2021؟

موعد المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 هو الأحد الموافق 6 فبراير 2022.

يفترض أن يستقبل ملعب أوليمبي المباراة، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد أو نفي ذلك بعد أحداث مباراة الكاميرون وكاب فيردي المؤسفة، والتي راح ضحيتها 8 أفراد من التدافع.

المباراة الموعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 الأحد 6 فبراير 2022

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 على قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الباقة المخصصة لها.

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة النهائية على قناتي beIN SPORTS HD MAX 1 وbeIN SPORTS HD MAX 2.

المباراة القنوات الناقلة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 beIN SPORTS HD Max 1,2

كيف تتابع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 جول

ما هي الفرق الفائزة بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ؟

يعتبر المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، حيث حقق اللقب في 7 مرات سابقة.

منتخب الكاميرون هو ثاني أكثر الحاصلين على اللقب بـ5 مرات آخرها في 2017، أما غانا فحققت اللقب أربع مرات.

وحققت نيجيريا اللقب ثلاث مرات، مع مرتين لساحل العاج الجزائر والكونغو الديموقراطية، ومرة للمغرب وتونس وزامبيا والسودان وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.

المنتخب عدد مرات التتويج مصر 7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) الكاميرون 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) غانا 4 (1963, 1965, 1978, 1982) نيجيريا 3 (1980, 1994, 2013) ساحل العاج 2 (1992, 2015) الجزائر 2 (1990, 2019) جمهورية الكونجو الديموقراطية 2 (1968, 1974) تونس 1 (2004) المغرب 1 (1976) السودان 1 (1970) زامبيا 1 (2012) جنوب إفريقيا 1 (1996) إثيوبيا (1962)

ما هي الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2021؟

هذه النسخة شهدت ارتفاعًا إلى حد ما في قيمة الجوائز للفرق المشاركة في العرس الإفريقي.

بطل نسخة 2021 سوف يتحصل على 5 ملايين دولار، بعد أن تحصل بطل النسخة الماضية على 4.5 مليون دولار.

أما الوصيف فسوف يجني 2 مليون و750 ألف دولار، بزيادة ربع مليون دولار.

صاحبا المركز الثالث والرابع سيتحصلا على 2 مليون و200 ألف دولار، بزيادة 200 ألف دولار.

أما الوصول إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا فيضمن لصاحبه التحصل على 1.175 مليون دولار.