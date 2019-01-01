نهاية موسم رايس مبولحي بسبب كسر في اليد

تقارير صحفية سعودية تؤكد إصابة رايس مبولحي في إبهام يده اليسرى وانتهاء موسمه مع فريق الاتفاق حيث سيغيب لمدة شهر ونصف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم عن انتهاء موسم الحارس الجزائري رايس مبولجي نجم فريق الاتفاق السعودي عقب اصابته في إبهام يده اليسرى.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية" والتي أكدت أن اللاعب يعاني من كسر في الإبهام بالإضافة لخلع في مفصل الإصبع نفسه.

وذكرت الصحيفة أن مبولحي سيغيب عن الملاعب لمدة تقترب من الشهر والنصف، مما يعني أنه لن يشارك مع الاتفاق من جديد هذا الموسم.

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وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة للتأكد من مدى خطورة الخلع، وقد تقلل تلك الفحوصات من فترة غيابه عن الملاعب.

ولن تكون إصابة اللاعب مؤثرة على الإطلاق في مشواره للاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر خلال الصيف المقبل.

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جدير بالذكر أن الجزائر تحتل قمة مجموعتها في تصفيات الأمم الإفريقية برصيد 10 نقاط، أمام كلاً من بنين وتوجو وجامبيا بالترتيب في المراكز الثاني والثالث والرابع.