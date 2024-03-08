نهاية حزينة .. قرار صادم يقضي على آخر أمل لبطل كأس العالم

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تلقى الأرجنتيني بابو جوميز، لاعب نادي مونزا الإيطالي، صدمة قوية بعد رفض الاستئناف الذي قدمه على عقوبه إيقافه عامين لتعاطيه العقاقير المنشطة.

وكان جوميز قد خضع لفحص منشطات، عندما كان لاعبًا لإشبيلية في نوفمبر 2022، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم التي فاز بها مع منتخب الأرجنتين، وثبتت إيجابية العينة ليتلقى عقوبة إيقاف مشددة.

وكشف رافائيل بالادينو، مدرب فريق مونزا الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المحكمة رفض استئناف بابو جوميز، ليصبح قرار إيقافه نهائيًا.

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ولم يقدم بالادينو أي إيضاحات بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني مع فريقه في الفترة المقبلة، لكنه على الأرجح سينهي مسيرته مع كرة القدم خصوصًا أن عمره تجاوز الـ35 عامًا.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن الأمر حدث خلال جلسة تدريبية في إشبيلية عندما تلقى اللاعب اتصالًا من الأطباء لإخباره بضرورة إجراء فحص المنشطات، وبحسب رواية جوميز فقد قضى الأرجنتيني ليلة سيئة قبل هذه الواقعة بأيام مما دفعه إلى تناول شراب من أحد أبنائه دون استشارة مسبقة مع أطباء النادي.

يذكر أن لاعب أتالانتا وإشبيلية السابق تمكن من المشاركة في كأس العالم وحصد اللقب مع الأرجنتين، حيث شارك في البطولة بعد حصوله على إذن، لكن العقوبة الأخيرة وضعت مسيرته على المحك.

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واقعة المنشطات كانت السبب الرئيسي في عدم انتقال جوميز البالغ من العمر 35 سنة إلى أي فريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لم يرغب أي ناد في المخاطرة بضمه في ظل هذه العقوبة المحتملة، لذلك عاش اللاعب حالة من التجميد بعد الاتفاق مع إشبيلية على فسخ عقده في اليوم الأخير من السوق، وكان يخطط للانتظار حتى شهر يناير قبل التوقيع مؤخرًا لمونزا.