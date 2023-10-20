مفاجأة .. إيقاف بطل العالم مع الأرجنتين لمدة عامين بسبب المنشطات!

عقوبة تهدد مسيرته بشكل كامل

صدمة قوية تلقاها بابو جوميز المنضم حديثًا لصفوف نادي مونزا الإيطالي، بعد الإعلان عن إيقافه لمدة عامين لتعاطيه العقاقير المنشطة.

جوميز خضع لفحص منشطات عندما كان لاعبًا لإشبيلية في نوفمبر 2022 قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم التي فاز بها مع منتخب الأرجنتين.

شبكة "ريليفو" أكدت أن العينة التي تم فحصها من الأرجنتيني جاءت نتيجها إيجابية في صدمة قوية للاعب الذي انضم إلى مونزا في صفقة انتقال حر منذ ثلاثة أسابيع.

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وأشارت إلى أن الأمر حدث خلال جلسة تدريبية في إشبيلية عندما تلقى اللاعب اتصالًا من الأطباء لإخباره بضرورة إجراء فحص المنشطات، وبحسب رواية جوميز فقد قضى الأرجنتيني ليلة سيئة قبل هذه الواقعة بأيام مما دفعه إلى تناول شراب من أحد أبنائه دون استشارة مسبقة مع أطباء النادي.

لاعب أتالانتا وإشبيلية السابق تمكن من المشاركة في كأس العالم وحصد اللقب مع الأرجنتين، حيث شارك في البطولة بعد حصوله على إذن، لكن العقوبة الأخيرة وضعت مسيرته على المحك.

واقعة المنشطات كانت السبب الرئيسي في عدم انتقال جوميز البالغ من العمر 35 سنة إلى أي فريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لم يرغب أي ناد في المخاطرة بضمه في ظل هذه العقوبة المحتملة، لذلك عاش اللاعب حالة من التجميد بعد الاتفاق مع إشبيلية على فسخ عقده في اليوم الأخير من السوق، وكان يخطط للانتظار حتى شهر يناير قبل التوقيع مؤخرًا لمونزا.

وفي نهاية التقرير أوضحت الشبكة أنه رغم تبرير جوميز لما فعله، إلا أن فرصة تجنب العقوبة صعبة للغاية بسبب قواعد وكالة مكافحة المنشطات الواضحة للغاية، بضرورة التواصل مع الوكالة والتعرف على القائمة المحظور تعاطيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون هو المسؤول الأول عن أي شيء يدخل جسده حتى ولو كان عن طريق نصيحة خاطئة من الطبيب.