"نفذ وعده ولكن!" .. ميتروفيتش يفاجئ الهلال قبل قمة العين المصيرية

مفاجأة جديدة من ميتروفيتش لنادي الهلال..

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الإثنين، استعداداته للقمة الحاسمة أمام العين الإماراتي.

الهلال يستضيف غدًا الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ بعد أن خسر "ذهاب" في الإمارات، بهدفين مقابل أربعة.

وخاض الفريق الهلالي "اليوم"، تدريباته الأخيرة استعدادًا للقمة الآسيوية، والتي شهدت مشاركة المهاجم الصربي المتألق أليكساندر ميتروفيتش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شبكة قنوات "SSC الرياضية" نشرت مقطع فيديو من تدريبات الهلال؛ أظهر مشاركة ميتروفيتش مع باقي زملائه في الفريق الأول، بشكل طبيعي.

لكن.. نادي الهلال أوضح في بيان رسمي بعد ذلك، بأن ميتروفيتش شارك في الجزء الأول فقط من التدريبات الجماعية، قبل أن يستأنف برنامجه التأهيلي، للشفاء من الإصابة.

المهاجم الصربي الذي تعرض للإصابة في ديربي الهلال والشباب، يوم 30 مارس الماضي، قيل في البداية إنه سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

وكان أليكساندر ميتروفيتش قد وعد بـ"العودة" إلى مباريات الهلال، في وقتٍ أسرع من المتوقع؛ حيث سافر إلى بلاده للعلاج من الإصابة، خلال الأيام الماضية.