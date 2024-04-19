ميتروفيتش يفاجئ جماهير الهلال بعد كارثة العين .. ويعلن موعد عودته للمباريات

مفاجأة ميتروفيتش للجماهير الهلالية..

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كشف النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال السعودي، عن تطورات إصابته، التي تعرض لها في مواجهة الشباب.

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ميتروفيتش تعرض للإصابة في ديربي الهلال والشباب، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليغيب عن مباراتي الأخدود والخليج، بالإضافة إلى مسابقة كأس السوبر، و"ذهاب" نصف نهائي أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، والذي خسره الفريق (2-4).

وفي هذا السياق.. أعلن ميتروفيتش في تصريحات مع بودكاست "Wish&Goal"، عودته إلى الملاعب، في موعد مبكر عن ذلك الذي تم تحديده سابقًا.

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المهاجم الصربي قال: "لحسن الحظ.. الإصابة لم تكن خطيرة؛ حيث شعرت بالقلق الشديد في البداية، بسبب الآلام العنيفة".

وأكد أليكساندر ميتروفيتش، على أنه سيعود إلى مباريات نادي الهلال مجددًا، خلال 7 أو 8 أيام من الآن على الأكثر؛ وذلك بعد التحسن الكبير في حالته الصحية.

وأشار ميتروفيتش، إلى أنه حرص على السفر إلى بلجراد الصربية، بعد الإصابة؛ من أجل العمل بقوة، والتركيز على العودة في أسرع وقتٍ ممكن.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش، سجل 33 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 35 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات.

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