نشرة جول اليوم | فضيحة في إيطاليا وحكيمي يحدد موقفه

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فضيحة في بريشيا بسبب فيروس كورونا، ووكيل أشرف حكيمي يتحدث عن مستقبله ضمن أبرز أخبار الكرة في نشرة جول اليوم، 12 يونيو 2020.

فضيحة في بريشيا

كشف مينو رايولا، وكيل اللاعبين الشهير والذي يتولى أعمال ماريو بالوتيلي، أن نادي بريشيا هو الوحيد في إيطاليا الذي لم يقم بفحص لاعبيه بخصوص فيروس كورونا.

رايولا رد على تصريحات مسؤولي النادي بخصوص أزمتهم مع بالوتيلي ومنعه من التدريبات بأن وجه اتهاماً بكونه الوحيد الذي لم يقم بفحوصات كورونا رغم البروتوكول الطبي المشدد لعودة الدوري.

المزيد من الفرق

وأضاف رايولا أن بريشيا لم يدفع حتى الآن رواتب اللاعبين عن شهر مارس الماضي، مؤكداً أنه وموكله سيذهبان إلى القضاء لحل النزاع بينهما.

وكيل حكيمي يوضح موقفه

أكد أليخاندرو كاماتشو، أحد أعضاء الفريق الذي يمثل نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي، أن اللاعب يريد أن يلعب الموسم المقبل في فريق يضمن له المشاركة باستمرار.

وذكر كاماتشو مع "أوندا مدريد" أنه على اتصال دائم مع ريال مدريد، ولكنه ليس في عجالة من أمره لحسم مصير حكيمي، مؤكداً أن النادي الملكي حل مطروح ويعتبر بيت اللاعب، ولكنه يحلل كل السيناريوهات.

روما يكشف موعد عودة زانيولو

كشف باولو فونسيكا، مدرب روما، أن نجمه نيكولو زانيولو سيكون جاهزاً للمشاركة في اللقاءات بداية من يوليو القادم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة على مستوى الرباط الصليبي للركبة.

وأكد المدرب البرتغالي أن زانيولو لم يشارك بعد في التدريبات الجماعية ولكن سينضم لبقية زملائه قريباً، عكس دافيدي زاباكوستا الذي تعافى بشكل تام وعاد للتدرب بشكل طبيعي مع البقية.

دورة فرنسية تحضيراً للأبطال

كشف جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، عن تنظيمه دورة تتكون من دور مجموعات ومباراة نهائية ما بين عدد من الفرق الفرنسية يوليو المقبل، وذلك للتحضير للمشاركة بدوري الأبطال.

وأوضح أولاس مع "RMC" أن باريس سان جيرمان سيكون مشاركاً، كما سيكون هناك دورة موازية للفرق النسائية، والهدف هو تعويض غياب المنافسات المحلية قبل المسابقة القارية.

لينو لا يمانع المركز الخامس

أكد بيرند لينو، حارس آرسنال، أن بلوغ فريقه المرتبة الخامسة في البريميرليج سيكون مرضياً، خصوصاً وأنه قد يقوده لبلوغ دوري الأبطال حال تأكيد عقوبة مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة أوروبياً.

الحارس الألماني تحدث مع الموقع الرسمي لاتحاد بلاده حول فترة التوقف الطويلة وكيف أثرت فيه وجعلته يفتقد كرة القدم، ولكن شدد على جاهزية فريقه لاستئناف المنافسات من جديد.

الإصابات تقلق جاتوزو قبل مواجهة إنتر

ذكرت عدة تقارير في الصحافة الإيطالية أن عدم جاهزية مجموعة من لاعبي نابولي قبل مباراة إنتر السبت بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا تسبب مشكلة للمدرب جينارو جاتوزو.

وسيغيب كوستاس مانولاس بداعي الإصابة، بينما لم يتضح بعد موقف الثلاثي ألان، بيوتر زيلينسكي، ودريس ميرتينس، مما يضع جاتوزو في وضعية حرجة.