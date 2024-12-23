"تقصد نجم الهلال؟" .. نشأت أكرم يصف لاعب المنتخب السعودي بـ"متعالٍ ويمشي مثل الطاووس"

من يقصد نجم الكرة العراقية؟

وجه نشأت أكرم، أسطورة الكرة العراقية، رسالة شديدة اللهجة تجاه أحد لاعبي المنتخب السعودي، بعد خسارة الأخضر أمام البحرين، في مباراة الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي.

وتلقى منتخب السعودية خسارة أمام البحرين بنتيجة (2-3)، في مباراة شهدت أخطاءً دفاعية فادحة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جابر الأحمد الدولي، في الجولة الأولى من خليجي زين 26.

وقال نشأت أكرم، عبر برنامج "المجلس"، إن هناك لاعبًا في منتخب السعودية، متعالٍ على الكرة ويمشي مثل الطاووس، وحاليًا لا يستطيع الجري مسافة 10 أمتار، مضيفًا أن بعض اللاعبين في الأخضر، حسبوا أنفسهم "ختموا كرة القدم".

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واستشهد أكرم، بلقطة الهدف الثالث للبحرين، الذي جاء بتمريرة بينية من محمد الرميحي، إلى محمد مرهون الذي انفرد بالحارس نواف العقيدي، ولم يتمكن المدافع علي البليهي، من اللحاق به، قبل إيداع الكرة في المرمى، الأمر الذي أثار التساؤلات بين الحضور، حول ما إذا كان قصد العراقي، هو مدافع الهلال، إلا أنه رفض الإفصاح عن هوية المقصود من انتقاده.

وتصدر منتخب البحرين، المجموعة الثانية من كأس الخليج، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن العراق، الوصيف، والذي فاز على اليمن بهدف دون مقابل، بينما تجمد رصيد السعودية دون نقاط.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة اليمن، على ملعب جابر المبارك، الأربعاء، ثم يختتم الأخضر مشواره في دور المجموعات، بمواجهة العراق، السبت المُقبل، على ملعب جابر الأحمد.