طالب آلان سان ماكسيمين، لاعب نيوكاسل يونايتد، أحد مشجعي ليفربول بمنح ساديو ماني "الاحترام" الذي يستحقه.

وبعد مباراة ليفربول ونيوكاسل التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما يوم السبت، طالب مشجع لليفربول ماكسيمين بالانضمام إلى الريدز وخلافة ماني.

لكن أتى رد اللاعب الفرنسي في غاية الرقي والاحترام، حيث رفض التقليل من ساديو ماني وشدد على قيمته الاستثنائية الضخمة في عالم كرة القدم.

ماكسيمين كتب "أعتقد أنك تظن أنها رسالة جميلة بالنسبة لي، ولكن لم يعجبني ما قلت".

I know you think it’s a nice message to me but I don’t like this. Be respectful to him please you are ungrateful, he did and he’s doing a lot for Liverpool, there still a long way before I could reach his level