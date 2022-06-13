نجم ليفربول السابق يسخر من انفصال بيكيه وشاكيرا باستخدام والدة فينيسيوس!

السخرية من بيكيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تتوقف منذ انفصاله عن شاكيرا.

قرر خوسيه إنريكي الظهير السابق لنادي ليفربول الإنجليزي السخرية من انفصال جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة من المغنية الكولومبية شاكيرا، عبر استخدام البرازيلي نجم ريال مدريد.

وانفصل بيكيه عن شاكيرا مؤخرًا بعد علاقة استمرت أكثر من عشر سنوات، وذلك بعدما كشفت تقارير أن المغنية الكولومبية ضبطت مدافع برشلونة وهو يخونها.

إنريكي، لاعب ليفربول السابق، نشط للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع "تويتر" ونشر صورة تجمع بين بيكيه وفينيسيوس جونيور مع تعليق: "إذا راوغتني مرة أخرى بهذه الطريقة، سأواعد والدتك".

وتأتي خلفية السخرية بعد الشائعات التي خرجت بأن بيكيه كان يخون شاكيرا مع والدة جافي زميله في "البلوجرانا".

وسرعان ما تم إنكار تلك التقارير، والكشف عن أنها أخبار مزيفة، إلا أنها أصبحت أحد المواضيع التي تم الحديث عنها بشكل متكرر عبر وسائل التواصل.

وربما كانت تغريدة إنريكي نوعًا من السخرية من تراجع مستوى بيكيه في الفترة الماضية، بعد أن فقد اللاعب الكثير من سرعته، وأصبح يعاني ضد الجيل الجديد من المهاجمين.

في غضون ذلك، أكدت إدارة برشلونة الأسبوع الماضي أن اللاعب يحظى بالدعم الكامل، وأن الإدارة تعتقد أن بيكيه سيكون قادرًا على وضع كل هذا خلفه من خلال الأداء على أرض الملعب.

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