نجم ليفربول السابق: صلاح أناني فوق العادة

أنانية صلاح تتصدر حديث نجوم ليفربول ومحللي البريميرليج

وصف لاعب خط وسط ليفربول السابق جرايم سونيس أداء محمد صلاح في مباراة الأمس أمام برايتون بأنه أناني للغاية، ويتسم بالفردية بصورة كبيرة.

وكان صلاح قد قاد ليفربول لتحقيق انتصار خارج أرضه على حساب برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في تسجيل هدفين، ليرفع رصيده إلى 19 هدفًا، ويقترب أكثر من جيمي فاردي هداف البريميرليج حاليًا برصيد 22 هدفًا.

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ولكن عقب المباراة، انهالت الاتهامات على صلاح بالأنانية، تلك التي بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأ الحديث عنها فيما بعد من قبل لاعبين سابقين.

وقال جرايم سونيس نجم ليفربول السابق إن صلاح كان أنانيًا فوق العادة في مباراة الأمس، مبررًا ذلك بأن الحذاء الذهبي الثالث على التوالي مهم له.

وأضاف: "لقد رأيت ردة فعله في الربع ساعة الأخيرة عندما كان لا يتلقى تمريرات أو لا تصله الكرة داخل منطقة الجزاء، كان يتحرك كثيرًا ليسجل"

وتابع: "لم يمرر لزملائه في كرات كثيرة ولم يكونوا سعداء بذلك في مناسبتين أو ثلاثة، هو فعال لكنه دائمًا أناني، وأعتقد أنه أمام برايتون كان أنانيًا للغاية، إنه يريد حقًا حذاءه الذهبي الثالث"

وأردف: "لقد فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي وقدم صلاح عمله على أكمل وجه طوال الموسم، ولكن أعتقد أن المنافسات لم تنتهِ بعد بالنسبة له، إنه يريد الاستمرار في المنافسة على لقب الهداف، لذلك البطولة مستمرة بالنسبة له"

وأكمل: " أي مهاجم جيد يجب أن يكون جشعًا للأهداف، ولكن رغبة صلاح الدائمة في التسجيل خلفت جوًا من المشاحنات بينه وبين زميله في الفريق ساديو ماني"

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يذكر أن محمد صلاح قد حقق لقب الحذاء الذهبي الإنجليزي كهداف البريميرليج في الموسمين الماضيين، حيث حققه منفردًا بـ 32 هدفًا في 2018 وهو قياسي تاريخي يعد الأعلى في تاريخ المسابقة، وحققه مناصفة مع ماني وأوباميانج العام الماضي.