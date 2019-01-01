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سانيول ينتقد عودة ليوناردو إلى باريس سان جيرمان

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LaPresse
التجربة الثانية للبرازيلي مع بطل فرنسا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى ويلي سانيول، النجم الفرنسي السابق، تشككه من صحة قرار تعيين البرازيلي ليوناردو مجدداً كمدير رياضي لباريس سان جيرمان.

ليوناردو أُعلن عودته لمركزه الذي احتله ما بين 2011 و2013 مع النادي الباريسي ليحل محل أنتيرو هنريكي في الإدارة الفنية.

وقال سانيول مع "آر إم سي": "ليوناردو قام بأشياء طيبة مع باريس، تعاقد مع فيراتي وقتها، ولكن الكرة تغيرت الآن وطريقة العمل أكثر تركيزاً".

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وواصل: "للحكم على ليوناردو يجب النظر على مجمل أعماله، في ميلان صرف قرابة 200 مليون ولم يتأهل الفريق لدوري الأبطال".

وختم: "صرف أموال وجعل الفريق يعاني من قواعد اللعب النظيف، في رأيي آخر تجربتين له كمدير رياضي لم تحققا النتائج المرجوة".

وعمل ليوناردو الموسم الماضي مع ميلان برفقة باولو مالديني، ولكن الفريق حل خامساً وسيلعب الدوري الأوروبي.

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