من هو نجم غلاف فيفا 21؟

‎هناك الكثير من اللاعبين الذين حصلوا على الشرف كبير بالظهور على الغلاف الأمامي لأكثر الألعاب الإلكترونية شهرة على مستوى العالم فيفا

‎أصبحت ألعاب الفيديو جزء من الحياة الواقعية، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، مع تخصيص الأندية واللاعبين مزيدًا من الوقت للملاحقات الافتراضية.

‎سلسلة فيفا هي واحدة من أكبر الألعاب وأكثرها مبيعًا في العالم ، حيث يستخدمها الملايين من اللاعبين المتحمسين - بمن فيهم المحترفون - وأصبح الظهور على غلاف FIFA الآن موضع هيبة كبيرة للاعبي كرة القدم ، ناهيك عن المكافأة المالية بفضل التسويق المرتبط به والعلامة التجارية.

‎لذا ، من سيكون على غلاف فيفا ٢١ عند إصداره؟ جول يلقي نظرة على جميع المرشحين.

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من هو نجم غلاف فيفا 21؟

سيكون نجم الغلاف العالمي للعبة فيفا 21 هو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

سيظهر مهاجم عملاق الدوري الفرنسي كوجه لجميع الإصدارات الثلاثة - القياسية والأبطال وآلتيمين- في خروج عن النهج السابق المتمثل في وجود ثلاثة لاعبين مختلفين لكل نسخة.

ليس من المستغرب أن نرى المهاجم الفرنسي يزين غلاف فيفا 21، اللمحة الأولى في المقطع الدعائي الأكثر بروزًا مبابي والفائز بكأس العالم هو بشكل عام أحد أكثر اللاعبين رواجًا في اللعبة في السنوات الأخيرة، وهو يمثل أحد الجيل الجديد الذي يتجهز لخلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

يعتبر ميسي منافسًا دائمًا على غلاف الفيفا، لكن وضعه معقد إلى حد ما بسبب حقيقة أن برشلونة لديه شراكة حصرية مع لعبة برو إيفوليوشن سوكر Pro Evolution Soccer. وبالمثل ، فإن رونالدو ليس على غلاف فيفا 21 بسبب شراكة يوفنتوس مع كونامي.

بالإضافة إلى مبابي ، ظهر في الفيديو الذي يظهر لأول مرة عددًا من الصور للاعبي ليفربول والمشجعين، حيث تميز فيرجيل فان ديك.

ظهر الهولندي على غلاف فيفا 20 ونافس ميسي في التصويت على الكرة الذهبية 2019 ، لذلك لم يكن مفاجئًا رؤيته بجانب مبابي، لكن سيتعين عليه قبول الكثير.

مع حل سؤال نجم الغلاف الآن، قد يتطلع بعض اللاعبين إلى تواجدهم على غلاف فيفا 22 ولا يزال هناك نقص في البدائل للاثنين من المرشحين الحاليين.

النجوم الصاعدون مثل مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند وزميله جادون سانشو يبهرون الجماهير خلال المواسم القليلة الماضية، مع كل واحد منهم يصنع علامته الفريدة على أرض الملعب ، المليئة بالاحتفالات التي لا تنسى.

‎ نيمار زميل مبابي هو منافس قوي آخر وله تاريخ مع الشركة المنتجة لفيفا ، بعد أن ظهر على الغلاف الخاص بفيفا ١٩ ، على الرغم من أن البرازيلي يفضل بلا شك الحصول على الأجر منفرداً.

‎في كل عام ، تتم دعوة مشجعي FIFA في جميع أنحاء العالم للتصويت للاعب الذي يرغبون في رؤيته على غلاف اللعبة ، والذي ، على الرغم من أنه قد لا يتم الالتفات إليه في النهاية ، فإنه يعطي الشركة المنتجة إشارة إلى من قد يكون الخيار المفضل .

‎بعض المرشحين في التصويت على موقع اللعبة ، على سبيل المثال ، يشملون لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا ، لاعب ليفربول محمد صلاح والمخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم توتنهام هيونج مين سون هو اقتراح شائع للكثيرين الذين يلعبون اللعبة ، إلى جانب أمثال روبرت ليفاندوفسكي وكيفين دي بروينه وكريستيان بوليسيتش .

‎كما ذكرنا ، فإن اتفاقيات الترخيص الموجودة مع كونامي تعني أنه من غير المرجح أن يظهر لاعبو برشلونة ويوفنتوس على الغلاف الأمامي لفيفا 21، لذلك ، بالإضافة إلى ميسي ورونالدو ، يبدو أنه يستبعد اللاعبين المشهورين مثل أنطوان جريزمان ، باولو ديبالا ولويس سواريز وفيليبي كوتينيو .

‎من كان نجم غلاف فيفا 20؟

إيدين هازارد نجم غلاف لعبة فيرجيل فان ديك وجه الغلاف لنسخة الأبطال. ‎كان صانع ألعاب ريال مدريدنجم غلاف لعبة فيفا ٢٠ في الإصدار القياسي من اللعبة، وكان مدافع ليفربولوجه الغلاف لنسخة الأبطال.

‎كان زين الدين زيدان نجم إصدار FIFA 20 المميز حيث تفوقت الشركة بالوصول إلى لاعب ريال مدريد السابق الذي طال انتظاره كرمز في وضع الفريق المميز باللعبة.

اللعبة نجوم الغلاف فيفا 20 إيدين هازارد / فيرجيل فان دايك / زين الدين زيدان فيفا 19 كريستيانو رونالدو / نيمار / كيفن دي بروينه / باولو ديبالا فيفا 18 كريستيانو رونالدو فيفا 17 ماركو رويس فيفا 16 ليونيل ميسي فيفا 15 ليونيل ميسي فيفا 14 ليونيل ميسي فيفا 13 ليونيل ميسي فيفا 12 واين روني / كاكا فيفا 11 واين روني / كاكا فيفا 10 واين روني

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‎كان لدى فيفا ١٩ وضعًا أكثر تعقيدًا فيما يتعلق بنجم الغلاف ، حيث تم استبدال رونالدو بالثلاثي نيمار وكيفين دي بروينه وباولو ديبالا في منتصف الموسم.

‎ظهر كريستيانو رونالدو على أنه الوجه الوحيد على غلاف اللعبة للمرة الثانية بعد أن كان أيضًا على غلاف فيفا ١٨.

قبل بضع سنوات من احتلال نجم البرتغال الغلاف، كان منافسه الأبدي ميسي هو الوجه بلا منازع المتواجد على أغلفة فيفا ١٣ و فيفا ١٤ و فيفا ١٥ و فيفا ١٦.

‎خلف الأرجنتيني الدولي الألماني ومهاجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس في فيفا ١٧ ، وكان واين روني واجهة للفيفا قبل ميسي ، إلى جانب كاكا .