نجم ريال مدريد السابق: مبابي لم ينضم للملكي لسبب سياسي

السياسة تحكمت في مصير مبابي!

بعد انتهاء الأمر واختيار كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان البقاء في ناديه، ورفض الانتقال إلى ريال مدريد، لا يزال الأمر يشغل بال الوسط الرياضي، وحديث الجميع في أي حوار رياضي حتى الآن.

مبابي كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر، لكنه قرار تمديد إقامته في حديقة الأمراء وجدد عقده لمدة ثلاث سنوات قادمة مع النادي الباريسي.

ويرى خيسي رودريجيز، لاعب باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق، أن مبابي لم ينتقل إلى ريال مدريد بسبب قضية سياسية.

خيسي يكشف رغبة مبابي في اللعب بقميص ريال مدريد

وأوضح خيسي خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "لقد كنت مندهشًا جدًا من عدم انضمامه إلى ريال مدريد، مبابي أخبرني أنه قادم إلى إسبانيا عندما كنت زميله في باريس".

وأضاف: "لا أعرف لماذا لم يأت أعتقد أنه لم يأت بسبب الضغوطات خارج كرة القدم، بسبب قضية سياسية من الشعب الفرنسي".

وواصل: "أعتقد أنه اتصل به بعض الأشخاص الذين لا يتعين عليهم التحدث في كرة القدم".

وأتم حديثه قائلًا: "إذا كان يريد اتخاذ القرار الأفضل، سواء على المستوى الرياضي أو الاقتصادي فكان عليه الانضمام إلى ريال مدريد، لكنه اتخذ القرار الذي يناسبه".

يذكر أن مبابي وقع على عقود التجديد حتى صيف 2025، ولم يتم الإعلان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن أشارت بعض التقارير إلى تقاضي مبابي 100 مليون يورو كمكافأة توقيع، ويحصل على راتب يصل إلى 50 مليون يورو سنويًا.

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