نجم دورتموند: السومة صديقي وأعرف الدوري السعودي جيدًا

أكد النجم الألماني محمود داوود صاحب الأصول السورية؛ لاعب وسط نادي نادي بوروسيا دورتموند، على أنه يعرف الدوري السعودي، كاشفًا عن صداقته بالنجم عمر السومة مهاجم الأهلي.

محمود داوود صاحب الـ26 عامًا، هو أحد أهم لاعبي نادي بوروسيا دورتموند خلال الوقت الحالي، وانضم لصفوف المنتخب الألماني بداية من عام 2020.

محمود داوود يكشف عن صداقته بالسومة ورأيه بمنتخب سوريا:

اللاعب الألماني قال خلال حديثه عبر قناة "صدى الملاعب" عبر قناة "إم بي سي": "أحيانًا أتابع المنتخب السوري، وأعرف عمر السومة وتقابلت معه في دبي بعد أن أرسلت له على إنستجرام".

وواصل: "المنتخب السوري يحتاج إلى لاعب يتحمل المسؤولية بالفريق لكي يكون قادرًا على المنافسة بكل البطولات".

واستطرد قائلًا: "تلقيت اتصالًا من المدرب الألماني بيرند شتانجه، بشأن شقيقي سعيد، ولا يوجد أي شيء بشأن لعبه للمنتخب السوري".

محمود داوود ذو الأصول السورية ونجم بروسيا دورتموند: هالاند شخصية رائعة خارج الملعب.. وأعرف عمر السومة والدوري السعودي يمتلك أندية قوية



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ماذا يعرف لاعب بوروسيا دورتموند عن الدوري السعودي؟

وبعد سؤاله عن الأفضل من وجهة نظره، محمد صلاح أم الجزائري رياض محرز، قال: "أحب محمد صلاح لأنني أحب المصريين وأحب اللهجة المصرية جدًا"، وعبر داوود عن حبه للهجة المصرية قائلًا بالعامية: "عامل نفسك ميت يا عم".

ورد داوود على سؤال أفضل لاعب عربي من وجهة نظره عبر التاريخ، حيث قال: "الجزائري رابح ماجر أفضل لاعب عربي بالنسبة لي، كان يلعب بنادي بورتو البرتغالي".

هل نرى داوود بأحد الدوريات الخليجية مستقبلًا؟ رد اللاعب قائلًا: "لم لا ألعب في أحد الدوريات الخليجية في يوم ما، لأن مستوى المعيشة هناك رائع، والجميع يحب كرة القدم".

واختتم داوود تصريحاته قائلًا: "أعرف عن الدوري السعودي أن هناك أكثر من فريق قوي هناك، مثل النصر والهلال والأهلي الذي يلعب له صديقي عمر السومة".

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