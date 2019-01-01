نجم توتنهام يريد الاعتزال بسبب العنصرية

العنصرية تطل بوجه قبيح في ملاعب الكرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف داني روز، نجم توتنهام، عن أنه أصبح ينتظر لحظة اعتزاله كرة القدم بسبب تكرر الوقائع العنصرية مؤخراً في الملاعب.

وعادت العنصرية لتطل بوجهها القبيح في الأيام الماضية بعد حادثة الهتافات بحق لاعبي يوفنتوس مويس كين وبليز ماتويدي في ميدان كالياري.

روز علق على الأمر مع "إندبندنت": "الأمر حزين، ماذا تتوقع عندما يكون هناك تساهلاً في العقوبات، اكتفيت من الأمر صراحة".

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المدافع الأفضل على كوكب الأرض الآن؟ 🌎 تتفق؟ 👀pic.twitter.com/kdf669bZso — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

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وواصل: "أفكر في الأمر على النحو أنني أمتلك خمس أو ست سنوات وسأغادر تلك اللعبة بالنظر للأحوال الحالية، سأحاول الاستمتاع، أصبح هناك سياسة بكثرة في الكرة".

وأكمل الظهير الأعسر: "مدربنا تعرض للإيقاف مباراتين بعد مواجهته مع مايك دين في بيرنلي، ولكن عقوبة العنصرية بعض الأموال، الأمر مضحك".

وعن تعرضه للعنصرية مع منتخب بلاده أمام مونتينيجرو مؤخراً: "مر الأمر، كنت أحضر نفسي له، فزنا وسننتظر معاقبتهم، لعبت في صربيا 2012 وتعرضت لأمر مشابه، لذا توقعت حدوث ما حدث".

وأعلن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقاً بعد الهتافات العنصرية بحق لاعبي منتخب إنجلترا أصحاب البشرة السمراء أثناء لقاء الفريق أمام مونتينجرو في تصفيات أمم أوروبا 2020.