تورام: أمثال بونوتشي السبب وراء العنصرية

تصريحات جدلية من قبل بونوتشي بعد أزمة كين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انضم نجم يوفنتوس السابق ليليان تورام لمنتقدي لاعب الفريق الحالي ليوناردو بونوتشي بعد تصريحاته الجدلية بخصوص تعرض زميله مويس كين للعنصرية.

وحمل بونوتشي كين مسؤولية تعرضه لهتافات عنصرية بسبب طريقة احتفاله بهدفه أمام كالياري في لقاء الفريقين الثلاثاء الماضي في "سانت إليا".

وقال تورام مع "لو باريسيان": "أريد أن أسأل بونوتشي ماذا فعل كين ليستحق هذا؟ كلامه عنيف بعد كل ما تعرض له الشاب الصغير، بسبب كلام مثل هذا ومن أمثال بونوتشي لن نتخلص من العنصرية".

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1️⃣ بلجيكا 🇧🇪

2️⃣ فرنسا 🇫🇷

3️⃣ البرازيل 🇧🇷

4️⃣ إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

5️⃣ كرواتيا 🇭🇷

6️⃣ أوروجواي 🇺🇾

7️⃣ البرتغال 🇵🇹

8️⃣ سويسرا 🇨🇭

9️⃣ إسبانيا 🇪🇸

🔟 الدنمارك 🇩🇰 pic.twitter.com/E7bpj01Bjm — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

وأكمل: "بونوتشي ليس بالشخص الأبله، يملك فكرة معينة من المجتمع، كلامه فاضح، يجب أن نتفق جميعاً على القضاء على العنصرية، كين كان محقاً أن يبقى فخوراً ويحتفل هكذا".

وختم الفرنسي: "كل مرة نقول سنحل الوضع المرة المقبلة ولا يحدث ذلك، يجب إيقاف الأمر ونترك الملعب عند تلك الأمور، يجب أن تتدخل المؤسسات وتواجه الوضع بصراحة".

يذكر أن تقرير المدعي الفدرالي حول أحداث المباراة رفض الاعتراف صراحة بوجود وقائع عنصرية بمشاركة كل جماهير أصحاب الأرض.