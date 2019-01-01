الاتحاد الإيطالي يبرأ جماهير كالياري من العنصرية ضد كين

واقعة مؤسفة سيطرت على العناوين في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الاتحاد الإيطالي برأ جماهير كالياري من تهمة العنصرية ضد مويس كين، لاعب يوفنتوس، في لقاء الفريقين، ولذا لم تتوقف المباراة.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن أن يحق لحكم المباراة إلغائها في حالة وجود حادثة عنصرية، وذلك في أعقاب أحداث مباراة إنتر ونابولي بديسمبر الماضي.

وذكرت "لاجازيتا" أن المدعي الفدرالي كتب في تقريره حول المباراة أن الهتافات كانت من 40-50 شخصاً فقط من الجماهير، وأن حدتها ارتفعت فقط بعد الهدف الذي سجله.

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وأتبع التقرير أن الهتافات العنصرية لم تكن كثيرة بالأساس، وبالتالي لم تستدعي إلغاء المباراة أو إيقافها، وأن العقوبة سيتم توقيعها لاحقاً بغلق الملعب أو جزء من المدرجات.

وتلقى كين مساندة واسعة من عديد اللاعبين والمشاهير في عالم الرياضة بعد الهتافات بحقه، خصوصاً بعد الانتقادات من زميله ليوناردو بونوتشي وتحميله مسؤولية الواقعة.

وكان يوفنتوس قد فاز بهدفين نظيفين على كالياري مساء الثلاثاء وسجل كين الهدف الثاني.