نجم الأهلي يخرج عن صمته .. ويرد على "إهانات" الجماهير التركية الغاضبة

تعرض لهجوم عنيف وإهانات قاسية من الجماهير التركية

خرج النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عن صمته؛ بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له من إعلام وجماهير بلاده.

الإعلام التركي وعدد كبير من الجماهير، قاموا بـ"الهجوم" على ديميرال؛ بحجة صمته عن الأحداث التي أدت إلى تأجيل بطولة كأس السوبر المحلي، والتي كانت من المقرر أن تقام على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض.

ديميرال رد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ قائلًا: "هل تعلمون أنني كنت حاضرًا في مباراة في نفس الوقت؟!"؛ في إشارة إلى خوض الأهلي، لقاءً أمام الخليج، في نفس توقيت أزمة كأس السوبر التركي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي فاز على الخليج (1-0)، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

واعتبر مدافع الفريق الأهلاوي، أن الهجوم الذي يتعرض له من الإعلام والجماهير التركية؛ ليس إلا وسيلة، من أجل الحصول على أكبر عدد من التفاعل.

جدير بالذكر أن ميريح ديميرال، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي؛ وفي عقد لمدة 3 سنوات، حتى يونيو 2026.