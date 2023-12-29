رسميًا | اتحاد الكرة التركي يوجه رسالة للسعودية .. ويعلن قراره النهائي في أزمة السوبر

بيان رسمي من اتحاد الكرة التركي بعد أزمة مباراة كأس السوبر

أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم، بيانًا رسميًا؛ بعد أزمة مباراة كأس السوبر المحلي بين ناديي جلطة سراي وفتربخشه، على الأراضي السعودية.

مباراة السوبر التركي كانت من المقرر أن تقام على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الجمعة؛ احتفالًا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

رئيس فنربخشه علي كوتش أكد على أن فريقه يُريد أن يحمل لافتة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية "السلام في الوطن، السلام في العالم"، وهو الأمر الذي لم تتقبله السلطات السعودية، ولكن تم السماح بعزف النشيد الوطني التركي في المباراة؛ الأمر الذي اعترض عليه جلطة سراي وفنربخشه رسميًا.

وفي هذا السياق أعلن الاتحاد التركي خلال بيانه الرسمي، تأجيل كأس السوبر المحلي، إلى موعد لاحق؛ وذلك بعد الاتفاق مع ناديي جلطة سراي وفنربخشه.

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وأكد اتحاد الكرة التركي، على أن القرار تم اتخاذه؛ بسبب ما وصفه ببعض الاضطرابات في عملية تنظيم المباراة، على ملعب "الأول بارك".

وقدّم الاتحاد المحلي للعبة، الشكر إلى جميع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، على الجهود التي تم بذلها خلال الأيام والساعات الماضية؛ من أجل تنظيم كأس السوبر التركي.