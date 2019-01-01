نجاح لوشيسكو مع الهلال يجعله الأفضل في رومانيا

قاد لوشيسكو الهلال لتحقيق كأس دوري أبطال آسيا

حصل المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال على جائزة أفضل مدرب روماني 2019 مؤخرًا عقب دوره الناجح مع الفريق.

وقاد لوشيسكو الهلال لتحقيق كأس دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى صدارته كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم تخلفه بمباراة مؤجلة واحدة.

كما سيقود المدرب الروماني نادي الهلال في منافسات كأس العالم للأندية التي تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وساهم لوشيسكو في عودة الفريق الهلالي للتتويج القاري بعد الغياب عن تحقيق اللقب منذ زمن طويل، حيث كان آخر لقب حققه الفريق عام 2000.

وكانت ادارة الهلال قد استعانت بخدمات رازفان لوشيسكو لتولي مهمة تدريب الفريق يوليو الماضي خلفًا للكرواتي زوران ماميتش ، الذي أقيل بعد فشله في تصحيح مسار الزعيم والتتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي.

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وفي سياق آخر، يحاضر الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، ضمن برنامج التعليم المستمر الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير المدربين الوطنيين.