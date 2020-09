ليفربول وتشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

تشيلسي 0 × 1 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

79' أبراهام وباركلي يدخلان بدلاً من كوفاتشيتش وجورجينيو.

78' خطأ لليفربول من أمام منطقة الجزاء، ينفذه صلاح بتمهيد الكرة لآرنولد الذي يرسل تسديدة تمر إلى ضربة مرمى من على حافة العارضة.

75' أليسوووووووووووووون يمنع تضييق الفارق، حيث طار لتسديدة جورجينيو من ركلة الجزاء وأبعدها من على يساره.

74' الحكم يعود لتقنية الفيديو قبل تأكيد القرار.

73' ضربة جزااااااااااااااااااء لتشيلسي بعد عرقلة من تياجو على فيرنر.

68' تسديدة خطيييييييييييييرة من ماونت من أمام يسار منطقة الجزاء، والكرة تمر عالية إلى ضربة مرمى.

66' خطيييييييييييييييييييييرة لليفربول بتمريرة من فيرمينو لفينالدوم الذي يرسل تسديدة من يمين منطقة الجزاء يبعدها كيبا.

64' ميلنر يدخل بدلاً من نابي كيتا...

62' ركنية لليفربول من اليسار ينفذها أرنولد بعرضية تصل سهلة ليد كيبا.

56' سيطرة لليفربول على مجريات اللقاء منذ بداية الشوط الثاني، وتشيلسي في حالة انهيار تام

54' كيبا مرر كرة خاطئة في منطقة الجزاء، روضها ماني وأرسل تسديدة عبرت للشباك من على يسار الحارس الإسباني.

54' الثاااااااااااااااااااااني لليفربول عن طريق ساديو ماني...

51' صلاح مرر كرة لفيرمينو الذي أرسل عرضية من يمين منطقة الجزاء قابلها ماني برأسية عبرت للشباك من على يمين كيبا.

51' جوووووووووووووووووول أول لليفربول عن طريق ماني...

50' أرنولد ينفذ الضربة الحرة بتمريرة لتياجو الذي يعيدها له فيرسل عرضية يبعدها الدفاع.

49' ماني يحاول العبور من جيمس على يسار منطقة الجزاء، لكنه يتحصل على خطأ ويفشل في العبور.

48' عرضية من اليسار عن طريق روبرتسون يبدها توموري.

47' نذكركم أن تشيلسي يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد كريستنسين مع نهاية الشوط الأول..

46' بداية السوط الثاني...

تياجو ألكانتارا يدخل بدلاً من هندرسون وتوموري يدخل بدلاً من هافيرتس مع بداية الشوط الثاني..

