نبأ غير سعيد لميلان.. إبراهيموفيتش يواصل الغياب!

الكشف عن موعد العودة أيضًا..

أكد المدير الفني لميلان، ستيفانو بيولي، على غياب زلاتان إبراهيموفيتش عن كتيبته في أول مباراتين لمنافسات الدوري الإيطالي بسبب الإصابة.

ويلتقي ميلان يوم الإثنين مع نظيره سامبدوريا في ختام منافسات الجولة الأولى من الكالتشيو، قبل أن يخوض الجولة الثانية أمام كالياري الأسبوع المقبل.

ماذا قال بيولي عن عودة إبراهيموفيتش؟

في المؤتمر الصحفي لمباراة سامبدوريا، قال بيولي حول عودة إبراهيموفيتش "الأسبوع المقبل هام جدًا له، سيعود إلى التدرب بالإيقاع الطبيعي مع الكرة".

كما أضاف "الحالة البدنية له جيدة وهو أفضل الآن رغم ابتعاده عن التدرب مع المجموعة، إذا عمل كما نريد، فإنه سيعود بعد التوقف الدولي".

وأتم "إبرا يلعب دورًا قياديًا وبارزًا هنا، كما أنه من الناحية الذهنية على ما يرام ويعرف دوره الهام والحاسم لدينا، إنه متشوق لنا كما نحن متشوقون لعودته".

ما هي إصابة إبراهيموفيتش؟

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض للإصابة أمام يوفنتوس في شهر مايو الماضي، وخضع بسببها لعملية جراحية في يونيو من أجل تنظيف الركبة اليسرى.

المعلن وقتها من ميلان كان أن إبرا سيبتعد عن الملاعب لمدة شهرين، لكن التعافي أخذ وقتًا أكثر من المتوقع خوفًا من أي انتكاسة أخرى.

وتسببت هذه الإصابة في ابتعاد اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا عن المشاركة مع منتخب السويد في يورو 2020 بعدما أعلن تراجعه عن الاعتزال الدولي قبلها بأيام.

متى يعود إبراهيموفيتش؟

بما أعلنه بيولي، ستكون عودة إبراهيموفيتش على مباراة لاتسيو يوم 12 سبتمبر المقبل.

وبشكل عام لن يعاني ميلان كثيرًا بسبب هذه الإصابة بالنظر إلى حقيقة تعاقد الروسونيري مع مهاجم آخر وهو أوليفيه جيرو قادمًا من تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

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