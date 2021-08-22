الأسرار تنكشف .. روميرو يؤكد غضب ميسي من برشلونة بسببه!

صدمة كبيرة..

كشف كريستيان روميرو بصورة غير مباشرة أنه كان سببًا في خلاف بين ليونيل ميسي وإدارة برشلونة قد يكون ساهم بشكل أو بآخر في رحيل البرغوث إلى باريس سان جيرمان.

وكانت الصحف الكتالونية قد نشرت قبل رحيل ميسي أن أحد الأسباب التي أغضبته كثيرًا من إدارة جوان لابورتا كانت رفضها التعاقد مع روميرو من أجل تدعيم خط الدفاع.

في ذلك التوقيت قيل أن المدرب رونالد كومان يؤمن بأنه لا يحتاج إلى قلب دفاع آخر خصوصًا وبعد التعاقد مع إريك جارسيا، قبل أن ينتهي بروميرو المطاف لاعبًا في توتنهام.

الدولي الأرجنتيني في حديث للصحافة أكد على أن ميسي أراده في برشلونة، فقال "أن يفكر فيك ميسي أن تكون زميله وأن يريد أن يأخذني إلى برشلونة فهذا أمر مثير للإعجاب للغاية".

كما أضاف "أنا حزين قليلًا لأنه رحل عن برشلونة ولكن أتمنى له الأفضل، أتمنى أن يتمكن من تحقيق كل البطولات الممكنة مع الأرجنتينيين الآخرين في باريس سان جيرمان".

روميرو كان أحد أهم الدعائم التي حققت لقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين رغم أن تجربته الدولية ليست بالكبيرة، وقد أخذ في شكر ميسي وإنساب الفضل له في ذلك.

لاعب أتالانتا السابق أتم حديثه قائلًا "أنا ممتن للغاية لميسي وللمجموعة ككل على كل ما اختبرناه سويًا، منذ اليوم الأول وأشعروني أننا هنا منذ سنوات، هذا يوضح معدنهم جيدًا".

الجدير بالذكر أن توتنهام قد دفع 45 مليون يورو لشراء روميرو من أتالانتا بعدما قام الأخير بشراء عقده كاملًا من يوفنتوس هذا الصيف.