ديباي يرفض الاحتفال بهدفه الأول مع برشلونة لهذا السبب!

حديث منطقي من الهولندي..

أعرب نجم برشلونة ممفيس ديباي عن خيبة أمله من تعادل فريقه مع أتلتيك بيلباو، مؤكدًا على "تضارب مشاعره" بسبب النتيجة وإحرازه لهدفه الأول مع النادي الكتالوني.

بيلباو كانت له الأفضلية والأسبقية على برشلونة في النتيجة، لكن الانتداب الجديد، ديباي، نجح في إحراز هدف التعديل للبرسا، لتخرج كتيبة رونالد كومان بنقطة مخيبة للآمال من سان ماميس.

الأداء الذي ظهر به برشلونة إجمالًا لم يرض الجماهير، وبالنسبة لديباي، فإن النتيجة تحرمه حقًا من الاحتفال بالصورة التي كان يريدها لهدفه الرسمي الأول مع البلوجرانا.

الدولي الهولندي في تصريحات صحفية قال في هذا الصدد "إنه لأمر رائع أن أسجل هدفي الأول مع برشلونة ولكن النتيجة مخيبة للآمال للغاية".

كما أضاف "لا يمكنني الاستمتاع بهدفي الأول لأننا لم نتمكن من الحصول على الثلاث النقاط، هناك وجهان للأمر".

واختتم ديباي حديثه قائلًا "من الواضح أن تسجيلي للهدف الأول للنادي يعني الكثير بالنسبة لي، أنا أريد تحقيق المزيد هنا، من الواضح أن هذه المباراة كانت صعبة".

وكان برشلونة قد فاز في أولى مواجهاته أمام ريال سوسييداد برباعية لهدفين بمشاركة ديباي ولكن دون تسجيله.

الآن تستعد كتيبة رونالد كومان لمواجهة جديدة في الدوري الإسباني أمام خيتافي في كامب نو قبل الذهاب إلى التوقف الدولي الذي ينتهي يوم 12 سبتمبر المقبل.