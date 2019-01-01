عائدات تذاكر ديربي ميلانو تحقق رقمًا قياسيًا في إيطاليا

ميان حقق مكاسب كبيرة من مباراة الديربي أمام إنتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن ميلان رسميًا نفاذ تذاكر مباراة الديربي ضد الإنتر، موضحًا عبر موقعه الرسمي أن عائدات البيع حققت رقمًا قياسيًا في إيطاليا.

وكان الديربي السابق قد حقق عائدات بلغت 5 ملايين يورو كما أعلن إنتر وقتها، لكن الديربي الـ223 كسر هذا الرقم بجمعه 5.7 مليون يورو وهو الأعلى في تاريخ السيري آ وليس فقط مواجهات ميلان ضد إنتر.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن يوم الخامس من فبراير شهد بيع 10655 تذكرة وهو أعلى أيام البيع، كما أن هناك 4 آلاف تذكرة بيعت لأجانب.

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وسيُنقل اللقاء تلفزيًا عبر 200 دولة، وقد بيعت تذاكر الإعلاميين بالكامل، حيث سيتواجد أكثر من 600 إعلامي في سان سيرو بينهم 250 صحفيًا و60 مصورًا، وسيتم تصوير الديربي بـ25 كاميرا وسيُنقل بتقنية الـ4K.

يُذكر أن ديربي ديلا مادونينا هذا الموسم يحمل أهمية كبرى للفريقين، إذ يتنافس الطرفان على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويتفوق ميلان حاليًا في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن منافسه.