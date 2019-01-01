ناينجولان: انتقالي لكالياري أثبت عدم لعبي من أجل المال

مرض زوجته كان أحد أهم الأسباب لهذا القرار

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد رادجا ناينجولان نجم إنتر المنتقل حديثاً لكالياري، أن هذه الخطوة تنفي عنه تهمة اللعب من أجل الأموال.

ناينجولان أصبح من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي مع روما، قبل الانضمام لإنتر الذي شهد انخفاضاً حاداً بمستواه.

لاعب الوسط البلجيكي قرر الانتقال لكالياري هذا الصيف، من أجل رعاية زوجته المصابة بالسرطان، ويصبح قريباً من عائلته.

وقال ناينجولان عن تلك الخطوة:"تلقيت العديد من العروض بالدوري الصيني، أردت التحدث مع شخص ما من أجل النصيحة".

وأضاف:"دانيلي كونتي ساعدني على اتخاذ هذا القرار، ورئيس النادي فعل كل شيء لإقناعي".

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وتابع صاحب الـ31 عاماً:"أنا لا ألعب من أجل المال، شعرت بأفضل لحظات مسيرتي بعد العودة هنا مرة أخرى".

يذكر أن ناينجولان تألق مع كالياري ببداية مسيرته في إيطاليا، قبل الانضمام لصفوف روما معاراً في 2014، ثم تحويل الصفقة لانتقال نهائي.