ناينجولان: إنتر يسير في الاتجاه الصحيح مع إيكاردي

النينجا وفريقه تألقا أمام جنوى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب رادجا ناينجولان، لاعب إنتر، الفريق بالمتابعة في نفس الطريق الصحيح بعد الانتصار العريض على جنوى مساء الأربعاء في الدوري الإيطالي.

وعاد النيراتزوري لسكة الانتصارات برباعية نظيفة، سجل منها ماورو إيكاردي هدفاً، ليعزز موقعه رابعاً في سلم ترتيب المسابقة بعد تعثر ملاحقيه.

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إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/ZuZ0WJKllB — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

سباليتي: إيكاردي؟ لقد دقع ثمن أخطائه ومشاركته لمصلحة إنتر

وقال البلجيكي مع "دازون": "عندما ندخل الملعب نعطي كل شيء في الميدان لإنتر، عودة إيكاردي ساعدتنا وهو أثبت أهميته بأرقامه".

وأضاف: "قدم الكثير لإنتر، والآن يجب أن نستمر معاً في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف الموضوعة".

مباراة الأربعاء كانت الأولى لإيكاردي بعد غياب دام لقرابة شهرين بعد أزمة سحب شارة القيادة، كما أنها شهدت عودة ناينجولان أساسياً بعد تعافيه من الإصابة.

ويلعب إنتر الأحد المقبل مع أتالانتا ضمن لقاءات الجولة الحادية والثلاثين للسيري آ.