الدوري الإيطالي | الكل يلعب لقطبي ميلانو في الجولة 30

نتائج لعبت في صالح ميلان وإنتر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تواصلت مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي، بعد بدايتها بالأمس، بتعادل ميلان مع أودينيزي وفوز يوفنتوس على كالياري.

فلعب في اليوم الثاني، الجميع لصالح قطبي ميلانو، من أجل تأكيد تأهلهم لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وكان نابولي قد افتتح مباريات اليوم بخسارة من إيمبولي بهدفين مقابل هدف، ليوسع الفارق مع يوفنتوس إلى 18 نقطة ويقربه أكثر من ذي قبل لحسم الدوري مبكرًا.

ومع عودة إيكاردي، نجح إنتر في سحق جنوى في لويجي فيراريس برباعية دون رد، وتأمين المركز الثالث.

فافتتح جاليارديني التسجيل بعد مرور ربع ساعة، وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، سجل العائد ماورو إيكاردي هدف إنتر الثاني من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني صنع إيكاردي الهدف الثالث ليسجله الكرواتي إيفان بيرشيتيش، واختتم جاليارديني التسجيل بهدف رابع في الدقيقة 81.

وفي ملعب الأولمبيكو وبعد 3 أيام من الخسارة من نابولي برباعية مقابل هدف، فشل روما في الفوز على فيورنتينا، ليكتفي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

شوطان اللقاء تشابها بشكل كبير، فتقدم أولاً الفيولا بهدف من جيرمان بيزيلا في الدقيقة 12، ليعدل نيكولو زانيولو النتيجة برأسية في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني عزز البنفسجي تقدمه بفضل هدف جيرسون والذي تأخر حسمه بعد اللجوء لتقنية الفيديو في الدقيقة 51، ليرد عليه الأرجنتيني دييجو بيروتي بهدف تعادل من تسديدة قوية في الدقيقة 57.

وعلى نحو مفاجئ سقط لاتسيو أمام سبال في فخ الخسارة بهدف نظيف سجله الإيطالي الشاب، أندريا بيتانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وفي تورينو، سجل الجراناتا هدفين عن طريق أندريا بيلوتي، في الشوط الأول، ليحقق فوزًا مهمًا يقربه أكثر من صراع المقاعد الأوروبية، على حساب سامبدوريا الذي لم يسعفه هدف جيابياديني في الدقائق الأخيرة.

ليصبح إنتر في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بينما يتراجع لاتسيو للمركز السادس ويتساوى معه تورينو برصيد 48 نقطة ومعهم روما في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.