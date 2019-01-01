سباليتي: إيكاردي؟ لقد دقع ثمن أخطائه ومشاركته لمصلحة إنتر

سباليتي يتحدث عن مشاركة ماورو إيكاردي وفوز إنتر برباعية على جنوى الفائز على يوفنتوس منذ أسبوعين

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يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي حول مشاركة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع النيراتزوري مرة أخرى بعد فترة من الغياب.

وفاز إنتر ميلان على مضيفه جنوى بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وشارك النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان في هذه المباراة، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وبخصوص مشاركته بعد فترة من الغياب، رأى لوتشيانو سباليتي أن إيكاردي قد دفع ما كان يجب أن يدفعه بناء على أخطائه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ أبريل ٢٠١٩

وقال سباليتي: "إيكاردي أخطأ وتم إبعاده، عدا ذلك، هو لاعب مهم بالنسبة لنا كما قلت من قبل، ومشاركته كانت لمصلحة إنتر"

وأضاف: "هناك العديد من التفاصيل التي لا تناقش في العلن، هذا ما كان على إيكاردي أن يفهمه منذ اليوم الأول"

وتابع: "لا يمكن الحديث حول رحيل إيكاردي عن إنتر بنهاية الموسم الحالي، هو لاعب لدينا ومهم بالنسبة لنا"

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يذكر أن إنتر ميلان كان قد عاقب إيكاردي بسحب شارة القيادة منه على خلفية تصريحاته هو وزوجته واندا نارا منذ حوالي شهرين ونصف.