نافاس يطلب الرحيل ومدريد يبحث عن بديل

الكوستاريكي لا يريد الاستمرار مع الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن طلب كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، مغادرة الفريق وبداية بحث النادي الملكي عن بديل لتعويضه.

نافاس دخل في منافسة منذ الموسم الماضي مع البلجيكي تيبو كورتوا، مما أفقده مكانته كحارس أساسي في تشكيلة الفريق.

وذكرت "ماركا" أن نافاس طلب من إدارة ريال مدريد السماح له بالمغادرة، مما يضع الفريق في مأزق لغياب البدائل.

وسمح ريال مدريد لأندري لونين بالرحيل معاراً إلى بلد الوليد، وكذلك لوكا زيدان إلى راسينج سانتندير، ليتبقى الثنائي نافاس وكورتوا وعدد من حراس الشباب.

الخليفي يرفض عرضًا لا يُقاوم لبيع نيمار لريال مدريد

وأفاد التقرير أن خطة ريال مدريد هو إعطاء لونين الفرصة، ولكن في الموسم المقبل، مما يجعل الفريق مطالباً بالبحث عن بديل هذا الصيف.

وكشفت الصحيفة أن أبرز الأسماء المرشحة هو أنطونيو ميرانتي، حارس روما، وذلك بسبب خبراته وفقدانه مركزه كأساسي مع فريقه.

وعلى الجانب الآخر، يأمل نافاس، بحسب الصحيفة، أن يكون اهتمام بي إس جي بخدماته حقيقياً، وأن يتقدم الفريق الفرنسي بعرض لضمه.

ويلعب ريال مدريد في الجولة الثانية من الليجا أمام بلد الوليد بعد سابق انتصاره على سلتا فيجو في افتتاح المسابقة.