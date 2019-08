موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب سنتياجو برنابيو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وبلد الوليد يوم السبت القادم 24 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 23 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

حقق الميرنجي بداية قوية للموسم الجديد بفوزه على مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة (3-1) في افتتاح منافسات الدورى الإسباني، فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس، وبهذا الأداء تطمئن جماهير الملكي بالبداية القوية الذي بدأ بها الفريق هذا الموسم، خاصة في ظل المستوى الذي قدمه الفريق الموسم الماضي ثم فترة أعداد كانت سيئة للفريق حيث خاض ريال مدريد سبع مباريات أستطاع تحقيق الفوز فى مبارتان فقط، وبهذا الانتصار يتصدر الميرنجي جدول الترتيب خاصة بعد خسارة غريمه التقليدي برشلونة امام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، انهي فريق بلد الوليد الموسم الماضي فى المركز السابع برصيد 41 بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع أن يحقق الانتصار فى عشر مباريات وعادل فى 11 مباراة وخسر 17 لقاء وكان قريبا للغاية من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ويستعد بلد الوليد للموسم الجديد ويسعي للتقدم إلى المراكز المتقدمة من جدول الترتيب.

سيغيب عن ريال مدريد في المباراة ضد بلد الوليد ماركو أسينسيو، بداعي الإصابة، وسيفتقد الميرينجي النجم الكرواتي لوكا مودريتش بسبب الإيقاف .

سيبدأ زين الدين زيدان بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع بفاران وراموس في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو،إيسكو، لتعويض غياب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور وجاريث بيل.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

داني سيبايوس - كاسيميرو - إيسكو

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لبلد الوليد

لن يغيب عن فريق بلد الوليد في هذا اللقاء أي لاعب بسبب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب سيرخيو جونزاليز لخوض هذه المواجهة الصعبة.

