نافاس: البعض لم يمنحني الثقة الكافية في ريال مدريد

الأمور مختلفة تمامًا في باريس سان جيرمان

أعرب كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان، عن تقديره تجاه الوقت الذي قضاه في ريال مدريد، مشيرًا إلى عدم حصوله على الدعم الكافي بالنادي الإسباني.

نافاس قضى فترة ناجحة مع ريال وفاز بالعديد من الألقاب، قبل التوقيع لباريس في 2019 بعد تعاقد ريال مع البلجيكي تيبو كورتوا.

الحارس الكوستاريكي قال للمجلة الرسمية لباريس:"عندما وصلت إلى مدريد لم أحاول إظهار أنني أفضل من إيكر كاسياس وأن مسيرتي ستكون أكثر نجاحًا من مسيرته".

وأضاف:"لقد حاولت فقط الاستفادة من الفرصة التي منحوني إياها للعمل بالفريق، وحرصت على التواصل وبذل قصارى جهدي، وهو ما أفعله الآن في باريس أيضًا".

وتابع:"في إسبانيا كان لدي شعور بأن جزءًا من النادي لا يؤمن بي تمامًا، سأظل ممتنًا للجماهير على الدعم غير المشروط الذي قدموه لي وكذلك زملائي بالفريق".

واستكمل:"الأمور مختلفة هنا في باريس، الجميع يثق بي في النادي وأحاول رد ذلك في كل مباراة".

وأما عن خسارة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ العام الماضي:"كانت لدينا تجربة رائعة بالمرحلة النهائية في لشبونة، وفي النهاية كنا حزينين للغاية لأننا لم نحقق هدف الفوز بالمباراة النهائية ولكننا تعلمنا الكثير".

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جدير بالذكر أن نافاس نجح في تحقيق دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية مع ريال قبل انتقاله إلى باريس بعد خسارته لمركزه لصالح كورتوا.