ناصر ماهر: الأهلي دائمًا يبحث عن الوصول إلى رقم 1

صانع ألعاب الأهلي يتحدث عن مواجهة صن داونز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، على أن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ستكون في غاية الصعوبة".

وقال ماهر خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "مواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا لن تكون سهلة علي الإطلاق، خاصة أننا سنكون على موعد مع منافس قوي، ولكننا جاهزون لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز الذي يبقى الهدف الأساسي الذي حضرنا إلى جنوب إفريقيا من أجله".

ناصر ماهر تابع: "جميعنا داخل الأهلي نسعى لتقديم أفضل ما لدينا؛ سواء من يشارك أساسيا أو من يشارك احتياطيا كما حدث في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة التي شهدت تألق الثنائي رمضان صبحي وصالح جمعة بعد مشاركتهما في الشوط الثاني".

صانع ألعاب الأهلي واصل: "أغلب لاعبي الأهلي في الجيل الحالي يتطلعون لتحقيق البطولات وصناعة تاريخ مشرف مع النادي، ومن ثم نقاتل جميعا لبلوغ هذا الهدف".

"المركز الثاني بالنسبة للأهلي لا يختلف عن المركز الأخير" 🗨️



ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي 🗣️ pic.twitter.com/yJg9iYnufv — جول مصر (@goaleg) April 4, 2019

وأردف: "الأهلي يلعب دائما على الوصول للمركز «رقم 1 »، خاصة أن البقاء في المركز الثاني بالنسبة لنا لا يختلف كثيرا عن المركز الأخير، خاصة أن الأهلي هو نادي البطولات".

واختتم ناصر ماهر تصريحاته قائلًا: "أتقبل الانتقادات الإيجابية بصدر رحب، وأسعى دائما للاستفادة منها، وأعلم جيدا غيرة جماهير الأهلي وسعيها الدائم لمساندة اللاعبين ودفعهم لتحقيق أفضل النتائج؛ من أجل مواصلة مشوار حصد البطولات المحلية والإفريقية".

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الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز، مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.