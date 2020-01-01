رسميًا .. ثلاثي الأهلي يلحق بموسيماني ويصاب بكورونا

بعثة الأحمر تتجه إلى النيجر اليوم في غياب الثلاثي

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، رسميًا اليوم الأحد، انضمام ثلاثة لاعبين بالفريق إلى إصابات فيروس كورونا "كوفيد 19"، ليتأكد غيابهم عن رحلة الفريق بالنيجر.

بعثة المارد الأحمر من المقرر أن تطير ظهر اليوم متجهة إلى النيجر لمواجهة سونيديب، في 23 من الشهر الجاري، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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وأوضح عبد الحفيظ أن الفيروس طال الثلاثي عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي "أفشة"، بعدما أثبتت الفحوصات إيجابية المسحة الطبية الخاصة بهم.

وبذلك يلحق الثلاثي بمديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي كان قد أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، وتم نقله إلى المستشفى على إثره.

ولم يتمكن موسيماني من قيادة مباراة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة، بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، إثر إصابته، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة.

وكان من المقرر أن يترأس البعثة عضو مجلس الإدارة محمد الدماطي، لكنه أصيب بالفيروس هو الآخر، ليتقرر أن يرأسها سيد عبد الحفيظ.

يذكر أن الأهلي توج بطلًا لآخر نسخة من دوري الأبطال، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، في 27 من نوفمبر الماضي.