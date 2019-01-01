نادي إماراتي والأهلي والاتحاد يتطلعون للتعاقد مع عموري

عموري كان قد وقع عقداً لمدة موسم واحد فقط، وينتهي مع نهاية الموسم الجاري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب نادي الهلال السعودي الحالي.

عموري كان قد وقع عقداً لمدة موسم واحد فقط، وينتهي مع نهاية الموسم الجاري 2018\2019.

عموري الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بداية الموسم الحالي لم يُحدد موقفه حتى الآن.

معركة الأمتار الأخيرة 😯

الكلاسيكو السعودي 🔥

الأهلي 🆚 الهلال

🏟️الجوهرة المشعة

⏱️20:45 بتوقيت مكة المكرمة



الأهلي من أجل تحسين وضعه بالدوري والهلال يأمل في الفوز واستعادة الصدارة حال تعثر النصر 👀 pic.twitter.com/okFMbzeRrI — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 12, 2019

صحيفة "الخليج" الإماراتية أشارت إلى أن أحد أندية دبي تستهدف التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الاهتمام بضم اللاعب لا يقتصر على النادي الإماراتي فقط، بل أبدى مسؤولو الاتحاد والأهلي جدة السعوديين رغبتهما أيضا في ضم اللاعب في الموسم الجديد.

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يُذكر أن العين الإماراتي كان قد أعلن فتح الباب لعودة اللاعب لناديه من جديد في حال رغبته في ارتداء قميص النادي من جديد.