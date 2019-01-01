حسين عبدالغني بديل محمد عبدالشافي في مواجهة الهلال

الأهلي يواجه الهلال في لقاء الكلاسيكو أمام الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قرر المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الاعتماد على حسين عبد الغني في مواجهة نادي الهلال.

الأهلي يواجه الهلال في لقاء الكلاسيكو أمام الهلال، اليوم، ضمن الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر أن يدفع فوساتي باللاعب المخضرم بدلاً من المصري محمد عبد الشافي الغائب عن هذه المواجهة بداعي الإصابة.

معركة الأمتار الأخيرة 😯

الكلاسيكو السعودي 🔥

الأهلي 🆚 الهلال

🏟️الجوهرة المشعة

⏱️20:45 بتوقيت مكة المكرمة



الأهلي من أجل تحسين وضعه بالدوري والهلال يأمل في الفوز واستعادة الصدارة حال تعثر النصر 👀 pic.twitter.com/okFMbzeRrI — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 12, 2019

وكشفت التقارير أن المدير الفني أبلغ اللاعب بالتواجد في هذه المباراة مطالبًا أياه بتقديم أفضل ما لديه في الملعب.

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يُذكر أن الأهلي كان قد أنهى تحضيراته للقاء الهلال بحصة تدريبية أمس، ركز خلالها الجهاز الفني على تمارين اللمسة الواحدة، والتسديد على المرمى والكرات العرضية.