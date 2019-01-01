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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حسين عبدالغني بديل محمد عبدالشافي في مواجهة الهلال

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الأهلي يواجه الهلال في لقاء الكلاسيكو أمام الهلال
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قرر المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الاعتماد على حسين عبد الغني في مواجهة نادي الهلال.

الأهلي يواجه الهلال في لقاء الكلاسيكو أمام الهلال، اليوم، ضمن الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر أن يدفع فوساتي باللاعب المخضرم بدلاً من المصري محمد عبد الشافي الغائب عن هذه المواجهة بداعي الإصابة.

وكشفت التقارير أن المدير الفني أبلغ اللاعب بالتواجد في هذه المباراة مطالبًا أياه بتقديم أفضل ما لديه في الملعب.

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يُذكر أن الأهلي كان قد أنهى تحضيراته للقاء الهلال بحصة تدريبية أمس، ركز خلالها الجهاز الفني على تمارين اللمسة الواحدة، والتسديد على المرمى والكرات العرضية.

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