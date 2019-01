ناجلسمان يدخل تاريخ البوندسليجا برقم قياسي جديد

يواصل جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق هوفنهايم الألماني، أرقامه القياسية باعتباره واحداً من أصغر المدربين بالتاريخ.

ناجلسمان يستعد لقيادة هوفنهايم بمواجهة صعبة مساء اليوم الجمعة، في جولة جديدة من بطولة الدوري الألماني.

بعد ربطه بالمنصب - هل ساوثجيت الرجل المناسب لمانشستر يونايتد؟

المباراة تمثل رقماً خاصاً للمدرب الشاب حيث ستكون رقم مائة له مع الفريق بالبوندسليجا.

ويعتبر بذلك ناجلسمان هو أصغر مدرب يصل لهذا الرقم بتاريخ البطولة، حيث يبلغ عمره 31 عام و179 يوم.

100 - Tonight Julian Nagelsmann (@achtzehn99_en) will be in charge of his 100th game in the @Bundesliga_EN. He is the youngest coach (31y 179d) to reach this mark. Greenhorn. pic.twitter.com/C77plfFXKU — OptaFranz (@OptaFranz) January 18, 2019