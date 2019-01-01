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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

ناجلسمان يدخل تاريخ البوندسليجا برقم قياسي جديد

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المدرب الأصغر في تاريخ البطولة الذي يصل للمباراة رقم 100 عندما يلعب فريقه الليلة مع بايرن ميونيخ

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يواصل جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق هوفنهايم الألماني، أرقامه القياسية باعتباره واحداً من أصغر المدربين بالتاريخ.

ناجلسمان يستعد لقيادة هوفنهايم بمواجهة صعبة مساء اليوم الجمعة، في جولة جديدة من بطولة الدوري الألماني.

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المباراة تمثل رقماً خاصاً للمدرب الشاب حيث ستكون رقم مائة له مع الفريق بالبوندسليجا.

ويعتبر بذلك ناجلسمان هو أصغر مدرب يصل لهذا الرقم بتاريخ البطولة، حيث يبلغ عمره 31 عام و179 يوم.

ويعد أيضاً هو صاحب أعلى نسبة فوز بالنقاط في المسابقة حتى الآن بمعدل 1.67نقطة في 99 مباراة، يليه لوسيان فافر 1.63 في 245.

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ومن بعده دومينيكو تيديسكو 1.59 في 51 مباراة، ثم أدي هوتر 1.59 ونيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ بـ1.48 نقطة في 94 لقاء.

ويحتل هوفنهايم المركز السابع بجدول الدوري بـ27 نقطة، مقابل 36 لبايرن الثاني و42 لبوروسيا دورتموند المتصدر.

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