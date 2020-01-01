ناجلزمان يعلق على ارتباط فيرنر بالانضمام إلى تشيلسي

هل يتراجع مستوى فيرنر بعد ارتباطه بتشيلسي؟

علّق يوليان ناجلزمان، المدير الفني لنادي لايبزيج، على ارتباط تيمو فيرنر، هداف الفريق، بالرحيل إلى صفوف تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيرنر ارتبط بالرحيل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي ولكن تشيلسي تدخل وقرر حسم الصفقة مقابل 60 مليون يورو.

كما كشف أوليفر مينتزلاف، المدير التنفيذي لنادي لايبزيج، عن التفاصيل الخاصة بالاتفاق مع تشيلسي لارتداء اللاعب قميص البلوز في الموسم المقبل.

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وقال ناجلزمان في تصريحات عقب التعادل مع بادربورن بهدف لمثله في الجولة 30 من الدوري الألماني: "لا أعتقد أنّ فيرنر مستاء من ربطه بنادي تشيلسي، وأنا واثق من التزامه بتقديم أفضل ما لديه مع الفريق".

وتابع: "لقد قدّم مستوى رائع خلال المباراة وكان من أكثر اللاعبين ركضًا وبذلًا للجهود ولا أرى أي تراجع أو تراخي في أدائه".

المدير الفني لنادي لايبزيج أشار إلى أنّ اللاعب سجل نحو 32 أو 33 هدفًا في الموسم حتى الآن، وإهدار عدد من الفرص في اللقاء لا يعني أنّه لم يعد مهتم بتقديم كل ما لديه لأجل الفريق.

واختتم: "هو يعرف جيدًا معنى الاحترافية منذ أن كان بعمر 14 عامًا، ولا أعتقد أن مثل هذه الأمور سوف تؤثر عليه بصورة سلبية. نحن فقط نركز على موسم الفريق ونحاول تقديم نتائج إيجابية".

جدير بالذكر أنّ يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تحدث عن أسباب فشل فريقه في إتمام صفقة فيرنر مما يرجح اقترابه من تشيلسي.